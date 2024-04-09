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Haberler > Gündem > YSK; CHP, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin seçim iptali başvurularını reddetti

YSK; CHP, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin seçim iptali başvurularını reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK; CHP, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti&#039;nin seçim iptali başvurularını reddetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YSK; CHP'nin Yozgat Yerköy, Yeniden Refah Partisi'nin Siverek, DEM Parti'nin Bitlis Güroymak için yaptığı seçim iptali başvurularını reddetti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazlarının değerlendirilme süreçleri devam ediyor. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu CHP, Yeniden Refah ve DEM Parti'nin itiraz ettiği 3 yer için kararını verdi.

 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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