YSK; CHP, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin seçim iptali başvurularını reddetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
YSK; CHP'nin Yozgat Yerköy, Yeniden Refah Partisi'nin Siverek, DEM Parti'nin Bitlis Güroymak için yaptığı seçim iptali başvurularını reddetti.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazlarının değerlendirilme süreçleri devam ediyor. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu CHP, Yeniden Refah ve DEM Parti'nin itiraz ettiği 3 yer için kararını verdi.
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Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi