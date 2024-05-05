Yüksekova- Şemdinli fay zonu hakkında korkutan senaryolar: Deprem her yeri yıkacak!

6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu

6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu

Deprem uzmanı Batuhan Öğüt, sismik boşluk olan Yüksekova- Şemdinli fay zonuna dikkat çekerek muhtemel felaketler zincirine dikkat çekti. En fazla yıkımın Yüksekova'da olabileceğini söyleyen Öğüt, felaketin Hakkari, Van ve Yüksekova otoyollarının kapanmasına neden olabileceğini söyledi. Öğüt, Hakkari'de 7 ila 7.6 arası bir deprem ihtimalinin komşu illerde de ciddi oranda yıkıma neden olacağını kaydetti.

6 Şubat felaketinin neden olduğu korku ve panik depremin üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen geçmedi. Deprem riski olan iller ise olabilecek felaket senaryolarına karşılık tetikte.

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, Yüksekova-Şemdinli fay sonu üzerinde yaşanabilecek muhtemel depremde ortaya çıkacak felaket senaryolarını şöyle özetledi.

'YOLLAR KAPANABİLİR'

Öğüt, muhtemel bir depremde Şırnak Hakkari otoyolu ve Hakkari merkez, Yüksekova ve Van otoyolu aktif heyelan bölgesinde olduğu için heyelan ya da tonlarca ağırlığa sahip koca kaya kütlelerinin ana ikmal yolları olan bu yollara düşebileceğine dikkat çekerek, "Yollar ulaşıma kapanabilir, nitekim bu yolların kapanması durumunda Van merkezden ya da Şırnak merkezden otoyollar vasıtasıyla gerekli yardım ve arama kurtarma ekipleri teçhizatları ile deprem bölgesine ulaşımı aksayabilir. Bu yollardan geçtiğim için biliyorum dik yamaçlardan oluşmakta" ifadelerini kullandı.

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'EN FAZLA YIKIM YÜKSEKOVA'DA OLACAK'

Muhtemel depremde en fazla yıkım alacak yerin Yüksekova ilçesi olduğunu söyleyen Öğüt, şöyle konuştu:

Zemini ayrılmamış kuvaterner yani depreme karşı en dayanıksız zemin türüdür ve Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanı da bu zemin üzerine kuruludur ve en düşük ihtimalle bile pisti hasar görebilir ve uçaklar iniş yapamayabilir. Heyelan bölgelerinde düşmeye yani kaymaya müsait kayalar ya da kaya parçaları tespit edilip gerekli müdahale ile yok edilmelidir.

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'GEREKİRSE ORDU DEVREYE GİRMELİ'

Gerekirse ordu devreye girmeli, her türlü -en kötü- ihtimale karşı havaalanı yakınına hem tırlar hem askeri nakliye uçakları ile konteyner, arama kurtarma da kullanılan teçhizatlar, temel ihtiyaç malzemeleri ve çadırlar sevk edilmelidir. Bölge tam anlamıyla depreme karşı hazırlıklı hâlde olmalıdır.

IRAK VE AZERBAYCAN'A DİKKAT ÇEKTİ

Öğüt son olarak, “Ayrıca muhtemel Hakkari depreminde Şırnak merkezde heyelan olabilir. Bu durum için de ayrı bir önlem alınmalıdır, Hakkari depremi komşu illerde ve Irak'ın kuzeyinde ve Güney Azerbaycan'ın Türkiye'ye sınır il ve ilçelerinde yıkım yapabilir” ifadelerini kullandı.



