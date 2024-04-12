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Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda bindikleri jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve batma tehlikesi yaşayan 3 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında üzerinde düzensiz göçmenlerin olduğu jet ski, olumsuz hava şartları nedeniyle batma tehlikesi geçirdi.

Yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından jet ski üzerindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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