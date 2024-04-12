Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Nisan 2024 17:49 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 17:51 - Güncelleme:

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Kuşadası'nda bindikleri jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve batma tehlikesi yaşayan 3 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.