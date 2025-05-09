Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ'cüler ve onlara yardım edenler enselendi

Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ'cüler ve onlara yardım edenler enselendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ&#039;cüler ve onlara yardım edenler enselendi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 2 FETÖ'cü ve onlara yardım eden zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucu Tayakadın köyü sapağında 22 ACM 550 plakalı araç durdurularak kontrol edildi.

DOSYASI İSTİNAFTAYMIŞ

Araçta sürücü E.U. ile M.F.C. ve N.C'nin olduğu tespit edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan M.F.C'nin dosyasının istinaf aşamasında bulunduğu, N.C’nin FETÖ iltisaklı kurum çalışanı olduğu ve Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince aynı suçtan yargılandığı belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü E.U'nun ifadesinde Ö.Z’nin öncülük ve yönlendirme yaptığını beyan etmesi üzerine bu şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pakistan'dan Hindistan'a şafak vakti İHA saldırıları! Peş peşe vurdular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk Bayraktar'dan sonra şimdi de Sabancı! Yine aynı yöntemi kullandılar... - GündemSelçuk Bayraktar'dan sonra şimdi de Sabancı!Ali Yerlikaya duyurdu: 3 ilde tefeci operasyonu! Ele geçirilen para dudak uçuklattı - GündemEle geçirilen para dudak uçuklattı!İzmir açıklarında 24 göçmen yakalandı - Gündemİzmir açıklarında 24 göçmen yakalandıErdoğan, AK Partili vekillere talimatı verdi: Süreci vatandaşa detaylıca anlatın - GündemAK Parti'ye talimatı verdi! "Vatandaşa detaylıca anlatın"MSB'den 'algı operasyonu' tepkisi: Bölücü örgüte tavrımız belli - GündemMSB'den 'algı operasyonu' tepkisi: Bölücü örgüte tavrımız belliBaşıboş köpekler hemen toplatılsın! AK Partili vekiller 'kesin çözüm şart' diyor - GündemBaşıboş köpekler hemen toplatılsın
Sonraki Haber Yükleniyor...