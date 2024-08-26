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Yusuf Dikeç sonunda sessizliğini bozdu! Hedefinde annesi için söylenen çirkin sözler vardı

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Yusuf Dikeç sonunda sessizliğini bozdu! Hedefinde annesi için söylenen çirkin sözler vardı

Gündem Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki atışıyla dünyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç’in annesi ile birlikte paylaştığı fotoğrafa iğrenç yorumlar gelmişti. Milli atıcı suskunluğunu bozarak cevap verdi.

Annesinin başörtülü olmasını hazmedemeyenlerin yaptığı çirkin yorumlar sonrası Yusuf Dikeç konuştu.

Sabah'a konuşan milli atıcı Avrupa’yı üstün gören Batıcı zihniyete isyan etti, "Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler." dedi.

YUSUF DİKEÇ'E "SİL" BASKISI 

Dikeç'in annesi ile fotoğrafına gelen utanç verici mesajlardan bazıları şöyle:

"Sil şunu, Arap sanacaklar.

Avrupa'ya küçük düştük.

Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız."

Yusuf Dikeç sonunda sessizliğini bozdu! Annesi için söylenen çirkin sözlere cevap verdi - 1. Resim

Mustafa Kemal Paşa'nın annesine atıf yaparak, "Zübeyde Hanım’ın fotoğrafına baksınlar" dedi.

"ANNESİNDEN UTANAN ÜLKESİNDEN UTANIR"

Yusuf Dikeç, annesine yönelik bu çirkin ifadeler sonrası sessizliğini şu sözlerle bozdu:

"Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır.

Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez."

Düzenleyen:  - Gündem
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