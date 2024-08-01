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Zabıta Müdürü Mehmet Zin’in ani ölümü! Yakınları kahroldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zabıta Müdürü Mehmet Zin’in ani ölümü! Yakınları kahroldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Mehmet Zin hayatını kaybetti. Zin’in cenazesi yarın defnedilecek.

Söğüt Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Mehmet Zin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Mehmet Zin’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Söğüt İlçe Mezarlığına defnedilecek.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yayınladığı taziye mesajında, "Merhum Zin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Zabıta Müdürü Mehmet Zin’in ani ölümü! Yakınları kahroldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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