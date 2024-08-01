Zabıta Müdürü Mehmet Zin’in ani ölümü! Yakınları kahroldu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Mehmet Zin hayatını kaybetti. Zin’in cenazesi yarın defnedilecek.
Söğüt Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Mehmet Zin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mehmet Zin’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Söğüt İlçe Mezarlığına defnedilecek.
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yayınladığı taziye mesajında, "Merhum Zin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı