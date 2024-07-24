'Zombi kadın' Adana'da korku saldı

Adana'da uyuşturucu etkisindeki kadın, sokakta bağırarak araçlara zarar verdi. Zombi gibi görünen kadın, polis tarafından güçlükle ikna edilirken polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu madde etkisindeki kadın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde kabusu yaşattı.

Sokakta adeta ‘Zombi’ gibi görünen kadın bağırıp çağırmaya başladı. Bir kamyonetin üzerine çıkan madde bağımlısı kadın dakikalarca zıplayıp araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAKİKALARCA KONUŞTULAR

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ismi öğrenilemeyen kadın ile dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Rezillik çıkarmaya devam eden kadın, polis tarafından ikna edildi.

Kadın daha sonra polis nezaretinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kamyoneti zarar gören adam kadından şikayetçi olmadı.