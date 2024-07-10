Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zonguldak’tan acı haber: Sahte içki sonu oldu!

Zonguldak’tan acı haber: Sahte içki sonu oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak’tan acı haber: Sahte içki sonu oldu!
Sahte Alkol, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi’nde bir kişi sahte alkol kullanmasının ardından hayatını kaybetti.

Filyos Beldesi'nde bir kişinin el yapımı sahte alkol içerek hayatını kaybettiği bildirildi. 

Olay, Hisarönü Mahallesi'nde Gazi Hakan Mızrak Caddesi'nde meydana geldi. 

OTOPSİ YAPILACAK

Abdullah Tömbek adlı şahsın ölümü üzerine Cumhuriyet Savcısı olayı inceledi ve otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. 

Emniyet güçleri ise sahte içki konusunda araştırma ve operasyon başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lamine Yamal'ın babası Faslı olurken annesi Ekvator Gineli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güvenlik kaynakları duyurdu: Kayseri'deki olayları terör örgütü planlamış! - GündemKayseri'deki provokasyonun perde arkasıİstanbul'da gemi trafiği askıya alındı - Gündemİstanbul'da gemi trafiği askıya alındıAdnan Oktar'a mahkemeden kötü haber: 8 bin 658 yıl hapis cezası onaylandı - GündemAdnan Oktar'a mahkemeden kötü haberYunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetlere taşıdı: Çay içmeye bile vakti yok - GündemYunanistan'ın gözü kritik zirvedeİzmir'de hareketli dakikalar! İki ilçe alevlere teslim oldu - Gündemİzmir'de iki ilçe alevlere teslim!Emniyet Genel Müdürü Mustafa Çalışkan'dan çarpıcı 15 Temmuz yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin duruşu dünyanın seyrini değiştirdi - GündemÇalışkan: 15 Temmuz'daki duruş dünyanın seyrini değiştirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...