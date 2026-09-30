1 Ekim Perşembe okullar tatil mi? Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kuvvetli yağış uyarılarının ardından 1 Ekim Perşembe okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı gelirken vatandaşlar yarın okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Gözler ise valilik açıklamalarına çevrilmiş durumda.

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Yurdun doğu ve güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 15 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Peki, 1 Ekim Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi? İşte Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri...

1 Ekim Perşembe okullar tatil mi? Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı!

1 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

MGM tarafından yapılan uyarıların ardından öğrenciler ve veliler “1 Ekim Perşembe okullar tatil mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Kuvvetli yağış beklenen illerde ulaşım, sel ve su baskını gibi risklerin bulunması nedeniyle gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.

1 Ekim Perşembe günü için valilikler tarafından henüz genel bir tatil kararı açıklanmadı.

30 Eylül Çarşamba günü Sakarya'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmişti şimdi ise valilik açıklamaları takip ediliyor.

1 Ekim Perşembe okullar tatil mi? Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı!

METEOROLOJİ 15 İL İÇİN SARI KOD YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül 2026 tarihli değerlendirmelerinde, 15 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yer aldı. Sarı kod, hava koşullarının günlük hayatı etkileyebilecek seviyeye ulaşabileceğine işaret ederken vatandaşların bilhassa yağış sırasında dikkatli olması gerekiyor.

1 Ekim Perşembe okullar tatil mi? Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı!

Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Malatya, Mersin, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye için verilen sarı kodlu uyarı ile beraber okulların tatil durumu da merakla takip ediliyor.

Yurdun farklı bölgelerinde beklenen yağışların zamanı ve etkisi ise illere göre değişiklik gösteriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların yanı sıra Doğu Akdeniz'de de kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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