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1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi

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1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi
Başlık Resmi1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merak ettiği tatil dönemleri yeniden gündemde. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin başlangıç tarihi, yarıyıl tatil, ikinci ara tatil ve okulların yaz tatiline gireceği gün, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takviminde yer alan tarihlere göre eğitim yılı boyunca iki ara tatil uygulanacak. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor?

1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi
Başlık Resmi1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi

1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN, İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. MEB takvimin göre öğrenciler 16 Kasım 2026 Pazartesi günü derslere ara verecek. 5 iş gününü kapsayan tatil, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonları ile beraber toplamda 9 günlük bir tatil yapılacak.

1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi
Başlık Resmi1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi
Başlık Resmi1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2026-2027 okullarda tatil takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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