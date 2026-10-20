30 Ekim tatil mi, 29 Ekim'le birleşecek mi? 4,5 günlük tatil için gözler idari izin kararında!

2026 Cumhuriyet Bayramı tatili için geri sayım başladı. 29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte 30 Ekim Cuma gününün de tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil ve hafta sonunun birleşmesi halinde 4,5 günlük tatil imkanı doğabilecek. Şimdi ise gözler idari izin kararı ile ''30 Ekim tatil mi, 29 Ekim'le birleşecek mi?'' sorusunun cevabında.

Kaydet a- | +A

Cumhuriyet Bayramı, 2026 yılında perşembe günü kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil uygulanacak. Peki, 30 Ekim tatil mi, 29 Ekim'le birleşecek mi? 28 Ekim yarım gün mü?

30 Ekim tatil mi, 29 Ekimle birleşecek mi? 4,5 günlük tatil için gözler idari izin kararında!

30 EKİM TATİL Mİ, 29 EKİM'LE BİRLEŞECEK Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, 30 Ekim Cuma günü için tatil beklentisini artırdı. 30 Ekim genel resmi tatil kapsamında bulunmadığından tatil olması için ayrıca idari izin kararı alınması gerekiyor. Henüz idari izin kararı açıklanmadığı için yeni bir duyuru yapılmadığı sürece kamu kurumlarında normal mesai düzeninin devam etmesi bekleniyor.

30 Ekim tatil mi, 29 Ekimle birleşecek mi? 4,5 günlük tatil için gözler idari izin kararında!

29 EKİM TATİLİ 4,5 GÜN OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin 4,5 güne uzaması, 30 Ekim Cuma günü için idari izin kararı verilmesine bağlı. Karar alınırsa 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan tatil, hafta sonuyla birleşebilecek.

Tatilin uzatıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı için 4,5 günlük tatil beklentisi şimdilik resmiyet kazanmış değil.

30 Ekim tatil mi, 29 Ekimle birleşecek mi? 4,5 günlük tatil için gözler idari izin kararında!

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanacak. Günün sabah bölümünde çalışma düzeni devam ederken öğleden sonra mesai sona erecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil olacak. Böylece 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamı birleştirildiğinde toplam 1,5 günlük resmi tatil yapılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala