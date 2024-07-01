1 Temmuz Gelinim Mutfakta çeyrek altının kazananı Zeynep olurken 18 puan aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında heyecan sürerken 1 Temmuz günü yayınlanan bölümde kim birinci oldu, kazanan gelin kim araştırıldı. Nursel Ergin'in sunuculuğunda yayınlanan gündüz kuşağı programında bugün Akçaabat Köfte Mısır Ekmeği yapıldı. En yüksek puanı alan ise birinci oldu.

Aslı Hünel 'Gelin Evi' programından ayrıldı, nedeni de belli oldu

Aslı Hünel 'Gelin Evi' programından ayrıldı, nedeni de belli oldu

Gelinim Mutfakta programında yarış sürerken gelinler, istenilen tabağı belirli tarif ile yapmaya çalışıyor. İsimlerin kapalı olduğu tabakları tadan kayınvalideler ise puanlama yapıyor. 1 Temmuz'da çeyrek altını kimin kazandığı da ise seyircilerin merak ettikleri arasında yer aldı.

1 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Akçaabat Köfte Mısır Ekmeği tarifini yaparken istenilen tabağı yaptı. Nursel Ergin'in verdiği tarif ise şöyle oldu:

GÜNÜN PUAN DURUMU

Bugün ekranlara gelen bölümde Zeynep 18 puan alırken Başak 13, Kıymet 11 ve Damla 10 puan ile günü tamamladı.