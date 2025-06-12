12 Haziran TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?
12 Haziran 2025 Perşembe akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, günün yayın akışını merakla araştırıyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ya da film projelerinin yer aldığı gün boyunca sosyal medya ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu akşam hangi diziler var, bugün TV'de neler var merak eden izleyenler 12 Haziran TV yayın akışlarını sorguluyor.
12 Haziran 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında neler var sorusu, izleyicilerin günün erken saatlerinden itibaren en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Akşam saatlerinde ekran başında vakit geçirmek isteyenler, hangi dizilerin yeni bölümleriyle yayında olacağını ve kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. ATV, Kanal D, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi ulusal kanallarda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe
00:20 – Kuruluş Osman
03:00 – Aldatmak
05:30 – Hercai
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe
00:15 – Password
02:15 – Yargı
04:45 – Poyraz Karayel
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
13:30 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Aşk-ı Memnu
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Password
23:15 – Password (tekrar)
NOW TV (FOX TV) Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe
01:15 – Çift Kişilik Oda
04:00 – Adım Farah
05:00 – Elkızı
06:00 – Karagül
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Çift Kişilik Oda
23:15 – Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
Show TV Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe
01:30 – Atla Gel Şaban
03:00 – Kızılcık Şerbeti
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
Star TV Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe
00:15 – Çok Filim Hareketler Bunlar
02:00 – Çok Filim Hareketler Bunlar (tekrar)
04:00 – Kaderimin Oyunu
05:30 – Aramızda Kalsın
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Hababam Sınıfı Tatilde
22:00 – El Değmemiş Aşk
23:50 – El Değmemiş Aşk (tekrar)
TRT 1 Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe
05:55 – Hangimiz Sevmedik
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 – Kasaba Doktoru
13:00 – Turgay Başyayla ile...
14:10 – Seksenler
15:35 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Teşkilat
TV8 Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe
00:15 – Survivor Ekstra
01:30 – İşte Benim Stilim
04:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
06:00 – Dizi
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama
12:30 – İşte Benim Stilim
16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 – Survivor 2025