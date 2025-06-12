12 Haziran TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

12 Haziran 2025 Perşembe akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, günün yayın akışını merakla araştırıyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ya da film projelerinin yer aldığı gün boyunca sosyal medya ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu akşam hangi diziler var, bugün TV'de neler var merak eden izleyenler 12 Haziran TV yayın akışlarını sorguluyor.

12 Haziran 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında neler var sorusu, izleyicilerin günün erken saatlerinden itibaren en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Akşam saatlerinde ekran başında vakit geçirmek isteyenler, hangi dizilerin yeni bölümleriyle yayında olacağını ve kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. ATV, Kanal D, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi ulusal kanallarda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe

00:20 – Kuruluş Osman

03:00 – Aldatmak

05:30 – Hercai

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe

00:15 – Password

02:15 – Yargı

04:45 – Poyraz Karayel

07:00 – Kavak Yelleri

09:00 – Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

13:30 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Aşk-ı Memnu

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Password

23:15 – Password (tekrar)

NOW TV (FOX TV) Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe

01:15 – Çift Kişilik Oda

04:00 – Adım Farah

05:00 – Elkızı

06:00 – Karagül

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Çift Kişilik Oda

23:15 – Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Show TV Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe

01:30 – Atla Gel Şaban

03:00 – Kızılcık Şerbeti

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

Star TV Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe

00:15 – Çok Filim Hareketler Bunlar

02:00 – Çok Filim Hareketler Bunlar (tekrar)

04:00 – Kaderimin Oyunu

05:30 – Aramızda Kalsın

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Aramızda Kalsın

19:00 – Star Haber

20:00 – Hababam Sınıfı Tatilde

22:00 – El Değmemiş Aşk

23:50 – El Değmemiş Aşk (tekrar)

TRT 1 Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe

05:55 – Hangimiz Sevmedik

08:45 – Kod Adı Kırlangıç

10:00 – Kasaba Doktoru

13:00 – Turgay Başyayla ile...

14:10 – Seksenler

15:35 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Teşkilat

TV8 Yayın Akışı – 12 Haziran 2025 Perşembe

00:15 – Survivor Ekstra

01:30 – İşte Benim Stilim

04:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

06:00 – Dizi

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 – Gel Konuşalım

10:55 – Survivor Panorama

12:30 – İşte Benim Stilim

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 – Survivor 2025