13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne Haluk Levent, Mert Demir gibi isimler sahne alıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Her yıl Nisan ayında Adana'nın simgesi portakalların çiçek açtığı zaman düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin bu yıl 12.'si düzenleniyor. Festival ne zaman, hangi sanatçılar sahne alacak araştırılıyor.
Portakal çiçekleri Nisan ayında çiçeklerini açar. Adana'nın simgesi haline gelen bu çiçek Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne ilham olmuştur.
Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, festival programı ve sahne alacak sanatçılar araştırılıyor.
2024 yılında 13 - 21 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.
Festival programında pek çok ücretsiz atölye, söyleşi ve eğitimin yanında çeşitli sanatçılar da sahne alıyor.
Adana'da; Atatürk Parkı, Adaa Müzesi, 01 Burda PGM, Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Merkez Park konumlarında festival gerçekleşiyor.
Festivalde; Haluk Levent, Fatma Turgut, Mert Demir, Emir Can İğrek, Ferhat Göçer, KÖFN, Tuğba Yurt, Murat Boz gibi isimler sahne alacak.
13 Nisan'da başlayan festival 21 Nisan'a kadar 9 gün boyunca devam edecek.