13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne Haluk Levent, Mert Demir gibi isimler sahne alıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 15:36 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 15:57 - Güncelleme:

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Her yıl Nisan ayında Adana'nın simgesi portakalların çiçek açtığı zaman düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin bu yıl 12.'si düzenleniyor. Festival ne zaman, hangi sanatçılar sahne alacak araştırılıyor.