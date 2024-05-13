13 Mayıs günü İzmir'in Bayraklı, Buca, Çeşme, Dikili ilçelerinde su kesintisi öğlen saatlerinde bitecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan uyarının ardından su kesintisinin ne zaman biteceği merak edildi. Kiraz, Ödemiş ve Torbalı dahil olmak üzere birçok ilçede olan kesinti saat kaçta bitecek araştırılıyor.
İzmir'de meydana gelen su kesintisinin ardından çalışmalar yürütülüyor. Vatandaşlar ise ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. 13 Mayıs günü sabah saatlerinde başlayan arızanın öğlen saatlerinde sona ermesi bekleniyor.
Su kesintilerine dair bilgiler İZSU'nun internet sitesinde yer alırken detaylar şöyle oldu:
Bayraklı | ALPASLAN, CENGİZHAN, MUHİTTİN ERENER, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI, R.ŞEVKET İNCE, DOĞANÇAY, YAMANLAR, GÜMÜŞPALA 09.00'da başlayan kesinti 13.00'da sona erecek. Gediz Edaşın planlı bakım çalışmasından dolayı kesintinin yaşandığı belirtildi.
BAYRAKLI | OSMANGAZİ 11.35 ile 12.35 aralığında olacak.
BUCA | VALİ RAHMİ BEY, KOZAĞAÇ 09.10 ile 12.10 aralığında sorun giderilecek.
ÇEŞME | GERMİYAN 09.30 - 12.30 olurken,
DİKİLİ | ÇANDARLI kesintisi 10.00 - 12.00 aralığında bitecek.
KARABAĞLAR | KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY arızasının 11.10 - 14.20 aralığında giderilmesi bekleniyor.
KİRAZ | YENİ 14.00 - 16.00 ve
KONAK | GÖZTEPE, GÜZELYALI sorunu 11.15 - 13.15 saatlerinde giderilecek.
13 Mayıs günü ÖDEMİŞ'İN YENİCEKÖY, ÇAMYAYLA ilçelerinde arıza 09.30 ile 16.30 aralığında düzeltilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi