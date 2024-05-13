13 Mayıs günü İzmir'in Bayraklı, Buca, Çeşme, Dikili ilçelerinde su kesintisi öğlen saatlerinde bitecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 11:45 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 11:57 - Güncelleme:

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Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan uyarının ardından su kesintisinin ne zaman biteceği merak edildi. Kiraz, Ödemiş ve Torbalı dahil olmak üzere birçok ilçede olan kesinti saat kaçta bitecek araştırılıyor.