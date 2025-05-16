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15 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu? İnci Taneleri mi, Hudutsuz Sevda mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu? İnci Taneleri mi, Hudutsuz Sevda mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Mayıs 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri sezon final bölümüyle ekrana gelirken NOW'da Hudutsuz Sevda 'da sezon finali yaptı. Ayrıca Siyah Kalp, Survivor, Arap Kadri ve Tarzan, Zor Ölüm ve Özür Dilerim gibi yapımlarda ekrana geldi.

15 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film, yarışmalar reyting zirvesi için kıyasıya rekabet etti.

Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor, Arap Kadri ve Tarzan, Zor Ölüm ve Özür Dilerim gibi yapımlar izleyiciyle bir araya geldi. Hangi yapımın gün birincisi olduğunu merak eden izleyiciler, AB ve Total reyting sıralamalarını araştırmaya başladı.

15 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu? İnci Taneleri mi, Hudutsuz Sevda mı? - 1. Resim

DÜN AKŞAM EN ÇOK İZLENEN YAPIM NE OLDU?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü en çok izlenen yapım AB sıralamasında İnci Taneleri, total sıralamasında ise Hudutsuz Sevda birinci sıradaydı.

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

1. İnci Taneleri - Kanal D

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

3. Survivor - TV8

4. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

5. Hudutsuz Sevda - NOW

6. İnci Taneleri (Özet) - Kanal D

7. Siyah Kalp - Show TV

8. Arap Kadri (Türk Sineması) - ATV

9. Esra Erol'da - ATV

10. Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW

15 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu? İnci Taneleri mi, Hudutsuz Sevda mı? - 2. Resim

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. Hudutsuz Sevda - NOW

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

3. İnci Taneleri - Kanal D

4. Esra Erol'da - ATV

5. Survivor - TV8

6. Siyah Kalp - Show TV

7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

8. Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW

9. Gelin - Kanal 7

10. ATV Ana Haber - ATV

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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