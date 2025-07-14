Milli bayramlarda Türk bayrağı, resmi kurumlara asılıyor. Yas günlerinde ise bayraklar yarıya indirilir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz'da bayrak asılır mı merak ediliyor. Resmi kurumlara ve okullara bayrak asılıp asılmayacağı araştırılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu özel gün resmi kurum ve kuruluşlara ve özel konutlara bayrak asılıp asılmayacağı merak ediliyor. 15 Temmuz'da bayrak asılır mı, bayrak yarıya iner mi belli oldu.

15 TEMMUZ'DA BAYRAK ASILIR MI?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. 2017 yılından bu yana her yıl 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul ediliyor. Hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitlerimizi anmak, demokrasi ve milli birlik vurgusu için resmi tatil ilan edildi.

Bu tarihte Türkiye'nin 81 şehrinde resmi kurumlara ve okullara bayraklar asılır. Bayraklar yarıya indirilmez.

15 TEMMUZ'DA OKULLARA BAYRAK ASILACAK MI?

15 Temmuz, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehitin anılması için resmi tatil ilan edildi. Bu nedenle 15 Temmuz'da resmi kurumlara ve okullara bayrak asılır.

HANGİ GÜNLERDE BAYRAK ASILIR?

1) 18 Mart Şehitleri Anma Günü

2) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

3) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

4) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

5) 30 Ağustos Zafer Bayramı

6) 19 Eylül Gaziler Günü

7) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı