Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 15 Temmuz'da bayrak asılır mı?

15 Temmuz'da bayrak asılır mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz&#039;da bayrak asılır mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli bayramlarda Türk bayrağı, resmi kurumlara asılıyor. Yas günlerinde ise bayraklar yarıya indirilir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz'da bayrak asılır mı merak ediliyor. Resmi kurumlara ve okullara bayrak asılıp asılmayacağı araştırılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu özel gün resmi kurum ve kuruluşlara ve özel konutlara bayrak asılıp asılmayacağı merak ediliyor. 15 Temmuz'da bayrak asılır mı, bayrak yarıya iner mi belli oldu.

15 TEMMUZ'DA BAYRAK ASILIR MI?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. 2017 yılından bu yana her yıl 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul ediliyor. Hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitlerimizi anmak, demokrasi ve milli birlik vurgusu için resmi tatil ilan edildi. 

Bu tarihte Türkiye'nin 81 şehrinde resmi kurumlara ve okullara bayraklar asılır. Bayraklar yarıya indirilmez. 

15 Temmuz'da bayrak asılır mı? - 1. Resim

15 TEMMUZ'DA OKULLARA BAYRAK ASILACAK MI?

15 Temmuz, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehitin anılması için resmi tatil ilan edildi. Bu nedenle 15 Temmuz'da resmi kurumlara ve okullara bayrak asılır.

15 Temmuz'da bayrak asılır mı? - 2. Resim

HANGİ GÜNLERDE BAYRAK ASILIR?

1) 18 Mart Şehitleri Anma Günü

2) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

3) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

4) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

5) 30 Ağustos Zafer Bayramı

6) 19 Eylül Gaziler Günü

7) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kargolar 15 Temmuz'da çalışıyor mu? - HaberlerKargolar 15 Temmuz'da çalışıyor mu?DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı - HaberlerDGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı15 Temmuz'da noterler açık mı? - Haberler15 Temmuz'da noterler açık mı?14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? - Haberler14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı?Esra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü? - HaberlerEsra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü?Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - HaberlerYarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...