15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 9 yıl geçti. 15 Temmuz günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. Peki, kargolar 15 Temmuz'da çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargo dağıtımı olacak mı, şubeler açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl salı gününe denk gelecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşların gündemindeki konulardan biri ise 15 Temmuz tarihinde kargo şirketlerinin çalışma durumu. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Kargo firmaları resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kargolar kapalı olacak.

Kargo şubelerinin kaplı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de ertesi gün yani 16 Temmuz'da yapılacak.

Çarşamba gününden itibaren kargı firmaları normal çalışma düzenine geri dönecek.

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için diğer kargo firmaları gibi PTT de hizmet vermeyecek. PTT kargo hizmetlerine 16 Temmuz tarihinde devam edecek.

Hizmet almak isteyen vatandaşların belirtilen tarihlere göre işlem yapmaları gerektiği belirtiliyor.