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18 nisan Tokat Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okullar tatil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

18 Nisan Tokat deprem nedeniyle okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil araştırılıyor. Tokat'ta gece yarısı meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Valilik deprem bölgesinde bulunan okulların tatil edildiğini açıkladı.

Gece yarısı Tokat'ta meydana gelen depremlerin ardından deprem merkezi de merak edildi. Deprem bölgesi olan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen ilçeler araştırılıyor.

AFAD verilerine göre, 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece, saat 01.06'da 4.7 büyüklüğünde, 9.97 km derinliğinde ve 02.35'te 4.1 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde Tokat Sulusaray merkezli iki deprem meydana geldi. 18 nisan Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde bugün okullar tatil - 1. Resim

4.7'lik depremin ardından endişelenen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 

Deprem Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi. 

Bölgenin ikinci kez 4.1 büyüklüğünde sarsılmasıyla endişeler arttı. 18 nisan Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde bugün okullar tatil - 2. Resim

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durum, hasar alan ya da yıkılan bir bina olmadığını açıkladı. 18 nisan Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde bugün okullar tatil - 3. Resim

Yaşanan depremlerin üzerine Tokat Valisi Numan Hatiopoğlu Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde 18 Nisan 2024 Perşembe günü okulların tatil edildiği, eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu.18 nisan Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde bugün okullar tatil - 4. Resim

Bölgede artçı depremlerin yaşandığını açıklayan Vali Hatipoğlu, depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadığını, Kaymakamlık, AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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