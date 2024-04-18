18 nisan Tokat Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okullar tatil

18 Nisan Tokat deprem nedeniyle okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil araştırılıyor. Tokat'ta gece yarısı meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Valilik deprem bölgesinde bulunan okulların tatil edildiğini açıkladı.

Gece yarısı Tokat'ta meydana gelen depremlerin ardından deprem merkezi de merak edildi. Deprem bölgesi olan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen ilçeler araştırılıyor.

AFAD verilerine göre, 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece, saat 01.06'da 4.7 büyüklüğünde, 9.97 km derinliğinde ve 02.35'te 4.1 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde Tokat Sulusaray merkezli iki deprem meydana geldi.

4.7'lik depremin ardından endişelenen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Deprem Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi.

Bölgenin ikinci kez 4.1 büyüklüğünde sarsılmasıyla endişeler arttı.

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durum, hasar alan ya da yıkılan bir bina olmadığını açıkladı.

Yaşanan depremlerin üzerine Tokat Valisi Numan Hatiopoğlu Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde 18 Nisan 2024 Perşembe günü okulların tatil edildiği, eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu.

Bölgede artçı depremlerin yaşandığını açıklayan Vali Hatipoğlu, depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadığını, Kaymakamlık, AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.