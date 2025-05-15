19 Mayıs müzeler açık mı? 19 Mayıs'ta o müzelerde kapılar ücretsiz açılıyor!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına kısa bir süre kala, vatandaşlar " 19 Mayıs müzeler açık mı?" ve "19 Mayıs ücretsiz müzeler hangileri?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Her sene 19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 2025 yılı için yayımlanan takvime göre, 19 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilip edilmeyeceği belli oldu.

Her yıl 19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene Pazartesi gününe denk geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı tatil takvimine göre, 19 Mayıs, resmi tatil olarak ilan edildi. Bu nedenle okullar, kamu kurumları, bankalar ve noterler kapalı olacak.

Tatilde müzeleri ziyaret etmek isteyenler ise "19 Mayıs 2025'te müzeler açık mı? Resmi tatillerde müzeler kapalı mı?" sorularına cevap aramaya başladı.

19 MAYIS MÜZELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatillerde müzelerin açık olup olmadığı, genellikle müzelerin bağlı olduğu kurumlara göre değişiklik göstermektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, resmi tatillerde genellikle açık olurken bazı müzelerde bu durum değişebiliyor. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Müzesi ve Aşiyan Müzesi gibi bazı müzeler, genel olarak bayramın ilk günlerinde kapalı olur.

19 MAYIS'TA O MÜZELERDE KAPILAR ÜCRETSİZ AÇILIYOR!

Genellikle ülkemizde müzeler, resmi tatillerde ziyaretçilere açıktır. Özellikle 19 Mayıs gibi milli bayramlarda Topkapı Sarayı, Ayasofya Tarihi Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri gibi büyük müzeler, 19 Mayıs 2025’te genellikle 09.00 - 18.00 saatleri arasına kadar açıktır.

Bazı müzeler ise özel etkinlikler ya da bakım çalışması sebebiyle farklı saatlerde hizmet vermektedi. Müze ziyaretinden önce resmi web sitelerinden ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın duyurularından güncel bilgi alınması şiddetle tavsiye edilir.

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