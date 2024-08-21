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19 Temmuz'da açılan Yıldız Sarayı hangi günler açık? Yıldız Saray'ı nerede?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da açılan ve Sultan III. Selim zamanında yaptırılıp, Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilen Yıldız Sarayı'nın günlük ziyaretçi sayısı belli oldu. Yıldız Sarayı'nı kaç kişi ziyaret ediyor? İşte tüm detaylar...

Şehrin en çok merak edilen, özlemle açılması beklenen yapısı Yıldız Sarayı ziyaretçi rekoru kırdı. Restorasyon kapsamında halk ile buluşturulan "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere bir çok yapı ziyaretçi akınına uğruyor.

19 Temmuz'da açılan Yıldız Sarayı hangi günler açık? Yıldız Saray'ı nerede? - 1. Resim

YILDIZ SARAYI'NI KAÇ KİŞİ ZİYARET EDİYOR?

Yıldız Sarayı, önceki pazar günü 9 bin 584 kişiyi konuk ederken, günlük ortalama 7 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze-saray olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. 

19 Temmuz'da açılan Yıldız Sarayı hangi günler açık? Yıldız Saray'ı nerede? - 2. Resim

YILDIZ SARAYI YENİ AÇILAN YERLER

Yıldız Sarayı'nda yapılan restorasyon kapsamında Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid’in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü.

Biyoçeşitliliği, su yolu ve peyzaj tasarımıyla dikkati çeken "Hamid Bahçesi" ile Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı "Mabeyn Köşkü" de saray ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çeken bölümler arasında yer alıyor.

19 Temmuz'da açılan Yıldız Sarayı hangi günler açık? Yıldız Saray'ı nerede? - 3. Resim

YILDIZ SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Yıldız Saray'ı, 1 Eylül'e kadar, pazartesi hariç her gün 9.00-17.30'da ücretsiz gezilebilecek.

YılbaşıZiyarete Kapalı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıZiyarete Açık
1 Mayıs Emek ve Dayanışma GünüZiyarete Açık
Ramazan Bayramı 1. GünüZiyarete Kapalı
Ramazan Bayramı 2. GünüZiyarete Açık
Ramazan Bayramı 3. GünüZiyarete Açık
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıZiyarete Açık
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüZiyarete Açık
Kurban Bayramı 1. GünüZiyarete Kapalı
Kurban Bayramı 2. GünüZiyarete Açık
Kurban Bayramı 3. GünüZiyarete Açık
Kurban Bayramı 4. GünüZiyarete Açık
30 Ağustos Zafer BayramıZiyarete Açık
29 Ekim Cumhuriyet BayramıZiyarete Açık

YILDIZ SARAY'I NEREDE?

İstanbul'un bir ilçesi olan Beşiktaş sınırları içinde yer alan Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir yapıdan ziyade, Marmara Denizi sahilinden başlayıp kuzeybatıya doğru yükselen geniş bir bahçe ve koruluk alanına yayılmış bir saray kompleksidir.

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