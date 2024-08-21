19 Temmuz'da açılan Yıldız Sarayı hangi günler açık? Yıldız Saray'ı nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da açılan ve Sultan III. Selim zamanında yaptırılıp, Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilen Yıldız Sarayı'nın günlük ziyaretçi sayısı belli oldu. Yıldız Sarayı'nı kaç kişi ziyaret ediyor? İşte tüm detaylar...

Şehrin en çok merak edilen, özlemle açılması beklenen yapısı Yıldız Sarayı ziyaretçi rekoru kırdı. Restorasyon kapsamında halk ile buluşturulan "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere bir çok yapı ziyaretçi akınına uğruyor.

YILDIZ SARAYI'NI KAÇ KİŞİ ZİYARET EDİYOR?

Yıldız Sarayı, önceki pazar günü 9 bin 584 kişiyi konuk ederken, günlük ortalama 7 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze-saray olarak kapılarını ziyaretçilere açtı.

YILDIZ SARAYI YENİ AÇILAN YERLER

Yıldız Sarayı'nda yapılan restorasyon kapsamında Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid’in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü.

Biyoçeşitliliği, su yolu ve peyzaj tasarımıyla dikkati çeken "Hamid Bahçesi" ile Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı "Mabeyn Köşkü" de saray ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çeken bölümler arasında yer alıyor.

YILDIZ SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Yıldız Saray'ı, 1 Eylül'e kadar, pazartesi hariç her gün 9.00-17.30'da ücretsiz gezilebilecek.

Yılbaşı Ziyarete Kapalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ziyarete Açık 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ziyarete Açık Ramazan Bayramı 1. Günü Ziyarete Kapalı Ramazan Bayramı 2. Günü Ziyarete Açık Ramazan Bayramı 3. Günü Ziyarete Açık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ziyarete Açık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ziyarete Açık Kurban Bayramı 1. Günü Ziyarete Kapalı Kurban Bayramı 2. Günü Ziyarete Açık Kurban Bayramı 3. Günü Ziyarete Açık Kurban Bayramı 4. Günü Ziyarete Açık 30 Ağustos Zafer Bayramı Ziyarete Açık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ziyarete Açık

YILDIZ SARAY'I NEREDE?

İstanbul'un bir ilçesi olan Beşiktaş sınırları içinde yer alan Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir yapıdan ziyade, Marmara Denizi sahilinden başlayıp kuzeybatıya doğru yükselen geniş bir bahçe ve koruluk alanına yayılmış bir saray kompleksidir.