20 Haziran 2025 Cuma mesajları! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları

Müslümanlar için en mübarek ve kıymetli günlerden biri olan Cuma günleri islam dininde büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek günde müslümanlar anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarını yakın dostlarına göndermeyi tercih ediyor. Sevdiklerine anlamlı ve güzel bir cuma mesajı göndermek isteyenler için en güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları sizler için derledik. İşte en güzel cuma tebrik mesajları ve görselleri…

20 Haziran 2025 Cuma günü yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Bugün öğle namazıyla beraber Cuma namazlarını kılacak olan Müslümanlar, şimdiden yakın çevresine tebrik mesajlarını göndermeye başladı.

Sevdiklerine en güzel cuma mesajlarını göndermek için müslümanlar için önemlidir. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook için yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları…

20 HAZİRAN 2025 CUMA MESAJLARI 2025

Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım. Cuma gününüz mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah

girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla’ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım (cc). Cuma gününüz mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 20 HAZİRAN 2025

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun.

Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü bayramlardan ve aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumamız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah’ım (cc). Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah’ım (cc) sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.