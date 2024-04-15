200 bin deprem konutu bu sene içinde sahiplerine teslim edilecek

Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklamalar, depremzedelerin yaşadığı zorluklara karşı alınan kararlı önlemlerin bir yansıması niteliğinde. Özhaseki'nin duyurduğu plan doğrultusunda, yıl sonuna kadar 200 bin konutun depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. İşte detaylar...

TRT Haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 2024 yılının sonuna kadar depremzedelere 200 bin konutun teslim edileceğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi yeniden inşa etme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu.

DEPREMZEDELERE KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Bakanlığın yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkisiyle sarsılan bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Bakan Özhaseki'nin başkanlık ettiği Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları toplantısında, depremzedelere yönelik yapılan çalışmalar ele alındı. Özhaseki, önceliklerinin depremzedelerin yaşamını normale döndürmek olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz bir yıl içinde depremzedelere 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirten Bakan, bu sayının 2024 yılının sonuna kadar 200 bine çıkarılacağını ifade etti.

YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT HEDEFLENDİ

Bakan Mehmet Özhaseki, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Afet konutu ve köy evlerinin inşası konusunda da hızla çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Özhaseki, "Tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları, depremzedelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bölgeye verilen önemin altını bir kez daha çizdi.