2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman alınacak ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024-2025 GSB yurt başvurularının başladığını üniversite öğrencilerine duyurdu.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da KYK yurt başvurularıe-Devlet üzerinden yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusunun ardından, adaylar e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler.

KYK 2024-2025 YURT BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

KYK 2024-2025 yurt başvuruları, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir. Başvurularınızı bu tarihe kadar tamamlayarak yurt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KYK YURT KURALLARI NELERDİR?

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin uyması gereken kurallar, yurt yaşamının düzenli ve huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesi için önemlidir. İşte yurtlarda uyulması gereken kurallar:

Öğrenciler, özel eşyalarını mutlaka dolaplarında muhafaza etmelidir. Bavul, valiz ve çanta gibi eşyalar ise valiz odasına bırakılmalıdır. Yurdun kapalı alanlarında sigara içmek kesinlikle yasaktır.

Öğrenciler, kişisel eşyalarını yatak, pencere önü, masa veya radyatör gibi gelişigüzel yerlere bırakmamalıdır. Zorunlu olmadıkça, Bakanlık tarafından tahsis edilen malzemelerin dışında herhangi bir malzeme bulundurulması yasaktır.

İbadet yeri, çalışma salonu, spor salonu, kütüphane ve revir gibi mekanlar, sadece amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Öğrencilere verilen malzemelerin amacı dışında kullanılması ve yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

Dolap, duvar, masa ve yatak gibi eşyalara afiş, poster veya resim yapıştırılması yasaktır.

Bu kurallar, KYK yurtlarında düzenli bir ortam sağlamak için öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar arasında yer almaktadır.

KYK YURT KİMLER BAŞVURABİLİR?

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe dışında bir üniversite programında öğrenim gören, 35 yaşını doldurmamış ve kamu personeli olmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilirler.

KYK YURTLARI GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL?

Mevcut sisteme göre KYK yurtlarına giriş çıkış saatleri şu şekildedir;

KYK yurdundan çıkış saati 06.00

saati 06.00 KYK yurduna giriş saati 23.00

KYK YURTLARINDA KİMLER ÜCRETSİZ KALABİLİR?

KYK yurtlarında kimlerin ücretsiz kalabileceği merak ediliyor. İşte ücretsiz barınma hakkına sahip olan gruplar:

Şehitlerin eşi ve çocukları, eğer çocukları yoksa bekar kardeşleri,

Gaziler ve gazilerin çocukları,

Anne ve babasını kaybetmiş, 25 yaşını aşmamış öğrenciler,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise veya dengi eğitimlerini tamamlamış olanlar,

Devlet koruması altında bulunan öğrenciler.

Bu gruplar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak barınma hakkına sahiptir.