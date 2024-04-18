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2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GUY yani Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ön başvuruları başladı. 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır. Peki, 2024-GUY Sınavı başvuruları ne zaman ve nereden yapılır? ÖSYM açıkladı. İşte detaylar

2024-GUY Sınavı başvuruların alınması süreci başladı. 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır. Guy ne zaman 2024? Gelir uzman yardımcısı maaşı 2024 ne kadar olacak?

2024-GUY SINAVINA ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI

GUY sınavına ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacak.

Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla dört katı aday), nihai başvurularını 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacak.

 2024-GUY SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak - 1. Resim

GELİR UZMAN YARDIMCISI MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK?

Gelir Yönetimi Uzmanı olarak çalışan kişinin maaşı deneyim süresi, firma, yapılan işin kapsamı gibi birçok kritere göre değişiklik göstermektedir. Gelir Yönetimi Uzmanı maaşı ortalama 39.700 TL civarındadır.

2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak - 2. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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