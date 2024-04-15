2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan cep telefonları Samsung ilk sırada
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
IDC Tracker'ın yayınladığı araştırmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefonlara ait veriler belli oldu. En çok hangi cep telefonu satıldı, hangi marka araştırılıyor.
ABD merkezli market araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024 yılının ilk çeyreğindeki akıllı telefon pazarına dair verileri açıkladı.
Küresel çaptaki verilere göre akıllı telefon satışında en üst sıraya yerleşen şirket açıklandı.
Raporda, 2023'ün sonunda en üst sıraya sahip olan Apple satışlarının dünya çapında yüzde 10'a yakın düştüğü görüldü. Pazar payı ise yüzde 17.3'e geriledi.
Samsung ise zirvedeki yerini Apple'dan alarak ilk çeyrekte en çok satılan akıllı telefonlar listesinde birinci sıraya oturdu.
Samsung zirveye otursa da 2023 son çeyreğindeki verilere göre yüzde 0.7 geriledi.
Pazar payı ise yüzde 20.9 oranında düştü.
İlk 5 firma arasında Samsung, Apple, Xiaomi, Transsion ve Oppo oluşturuyor.
Xiaomi son iki yıldaki düşüşünü güçlü bir şekilde geri dönerek listede üçüncü sırada yer alıyor.
Bunun dışında Transsion grubuna aitTecno, Intel ve Infiniz markalarıyla en büyük akıllı telefon üreticileri arasında ilk 5'te kendine yer buldu.
IDC Worldwide Tracker ekibinin araştırma direktörü Nabila Popal'ın açıklamasında tüketici alışkanlıklarının değiştiğini kullanıcıların daha uzun ömürlü olması adına pahalı telefonlara yöneldiğinden bahsetti.
Verilere göre en çok satan cep telefonları:
1-Samsung
2- Apple
3- Xiaomi
4- Transion
5-Oppo