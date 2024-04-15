2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan cep telefonları Samsung ilk sırada

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 13:30 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 14:06 - Güncelleme:

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IDC Tracker'ın yayınladığı araştırmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefonlara ait veriler belli oldu. En çok hangi cep telefonu satıldı, hangi marka araştırılıyor.