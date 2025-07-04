2025-2026 av sezonu ne zaman açılıyor, avcılık belgesi ve av izni nasıl alınır? Avına izin verilen türler ve avlanma tarihleri açıklandı

Türkiye’de yasal çerçevede gerçekleştirilen avcılık faaliyetleri için yeni av sezonu başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yayımlanan 2025-2026 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı'na göre bu sene de avcılık sıkı kurallara ve belirlenen takvime göre yapılacak. 2025-2026 av sezonu ne zaman açılıyor, avcılık belgesi ve av izni nasıl alınır sorularının cevapları da belli oldu.

2025-2026 av sezonu başladı! Av organizasyonları yalnızca Bakanlık görevlisi eşliğinde yürütülüyor. Avcının kimlik, silah ruhsatı, yabancı ise pasaport ve geçici silah belgeleri kontrol ediliyor. Görevli personelin av sırasında yaka kamerası takması da zorunlu hale getirildi.

Yaralanan hayvanların takibi ve çevre sağlığı kuralları da düzenleme kapsamına alındı. Peki, 2025-2026 av sezonu ne zaman açılıyor, avcılık belgesi ve av izni nasıl alınır? Avına izin verilen türler hangileri, avlanma tarihleri ne zaman?

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2025-2026 AV SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 av sezonu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yayımlanan Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre 1 Nisan 2025 tarihinde başladı.

Av sezonu 31 Mart 2026 tarihine kadar sürecek. Süreç boyunca sadece belirli türler ve tarihler için izin verilen alanlarda avcılık yapılabilecek. Yerli avcılar için avlanma süresi 5 günle sınırlandırılırken, yabancı avcılar 7 gün boyunca avlanma hakkına sahip olacak. Öte yandan ok-yay ile yapılan avlarda hem yerli hem yabancı avcılar için 7 günlük bir süre tanınacak.

Sürek avı organizasyonları ise yalnızca belirlenen dönemlerde gerçekleştirilecek. Yaban domuzu avı için sürek yöntemi 23 Ağustos 2025 ile 15 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanabilecek. Mücadele amaçlı sürek avları ise 15 Mayıs 2025’te başlayacak ve 15 Şubat 2026’da sona erecek.

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AVCILIK BELGESİ VE AV İZNİ NASIL ALINIR?

Yasal yollarla avcılık yapabilmek için avcılık belgesi ve avlanma izni almak zorunlu. Avcılık belgesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurularak temin edilebiliyor. Başvuru yapacak kişinin en az 18 yaşında olması, avcılık eğitimi almış olması ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde sunması gerekiyor.

Avcılık belgesi için istenen belgeler:

3 adet vesikalık fotoğraf

Av ve yaban hayatı eğitimi bitirme belgesi

Sağlık raporu

Sabıka kaydı (silah ruhsatı almaya engel teşkil etmeyecek şekilde)

Harç ödeme dekontu (Avcı derneği üyesi 333 TL - Üye olmayanlar 363,90 TL)

AVINA İZİN VERİLEN TÜRLER VE AVLANMA TARİHLERİ

2025-2026 av sezonunda yalnızca yaban domuzunun (Sus scrofa) avlanmasına izin veriliyor. Dişi ve erkek ayrımı yapılmaksızın türün avı belirlenen tarih aralıklarında yapılabilecek.

Av organizasyonları bek ve sürek olmak üzere iki yöntemle düzenlenecek. Sürek avlarında av köpeği kullanımı serbest bırakılırken, mücadele amaçlı avlarda yemleme de yapılabilecek.

Yaban domuzu avlanma tarihleri:

Bek avı: 1 Nisan 2025 - 31 Mart 2026

Sürek avı: 23 Ağustos 2025 - 15 Şubat 2026

Mücadele amaçlı bek avı: 1 Nisan 2025 - 31 Mart 2026

Mücadele amaçlı sürek avı: 15 Mayıs 2025 - 15 Şubat 2026