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İsmi kırmızı listede! Avlanması, ticareti, bulundurulması yasak... Bir vatandaşın elinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince (IUCN) tehdit altındaki kırmızı listede yer alan ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan Timneh Afrika Gri Papağanı, Aksaray'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bir vatandaşın elindeki kafeste yakalandı.

Olay, Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğa ve çevrenin korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri caddede yürüyen bir şahsın kafesinde Afrika papağanı olduğu bilgisine ulaştı. 

İsmi kırmızı listede! Avlanması, ticareti, bulundurulması yasak... Bir vatandaşın elinde yakalandı - 1. Resim

İSMİ KIRMIZI LİSTEDE! AVLANMASI, BULUNDURULMASI YASAK

Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine gelerek M.A. isimli vatandaşın kafesindeki papağanı inceledi. Yapılan incelemelerde papağanın Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince (IUCN) tehdit altındaki kırmızı listede yer alan, nesli tükenmekle karşı karşıya olan, avlanması, ticareti, bulundurulması yasak olan Timneh Afrika Gri Papağanı olduğu belirlendi. 

İsmi kırmızı listede! Avlanması, ticareti, bulundurulması yasak... Bir vatandaşın elinde yakalandı - 2. Resim

PAPAĞANI VERMEK İSTEMEDİ, GÖREVLİLERE ZORLUK ÇIKARDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri papağana el koyarken, M.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Papağanı vermek istemeyen M.A. ve bir yakını, "Alamazsınız" diyerek görevlilere zorluk çıkartırken, olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

 İsmi kırmızı listede! Avlanması, ticareti, bulundurulması yasak... Bir vatandaşın elinde yakalandı - 3. Resim

''NE KADAR SALAKÇA!''

Polis ekiplerinin gelmesine rağmen papağanı vermek istemeyen M.A. ve yakını, görüntü alan basın mensuplarına da "Ne kadar salakça" deyip tepki gösterdi. Polis memurları M.A. ve yakınlarını sakinleştirerek gerginliği önlerken, papağan ekiplerce koruma altına alındı.
M.A. isimli şahsa ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 18/1 Maddesi gereğince 30 bin lira para cezası kesildi. Koruma altına alınan Timneh Afrika Gri Papağanının kontrollerinin ardından Karatay Hayvanat Bahçesine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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