2025 DGS geç başvuruları ne zaman? Takvim belli oldu!

2025-DGS geç başvuru tarihleri iki yıllık programlarını lisans programına tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı için başvurular 2 Haziran’da tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıranlar DGS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

DGS geç başvuru ve sınav tarihleri sınava katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Lisans bölümüne geçmek isteyen adaylar için düzenlenen DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü yapılacak.

2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru süresini kaçıranların geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

DGS geç başvuru işlemleri erişime açıldıktan sonra adaylar başvurularını, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirilecek.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN 2025?

Lisans programına geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile birlikte 2025 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre DGS sonuçları, 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.