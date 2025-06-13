2025 Survivor Şampiyonu belli oluyor! Survivor finalistleri kim elendi, büyük finale kimler kaldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 08:50 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 08:50 - Güncelleme:

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Survivor 2025'te finale sayılı günler kala nefesler tutuldu. Aylar süren mücadelelerin ardından şampiyonluk koltuğu için yarışan finalistler birer birer belirlenirken, yarışmanın final haftası İstanbul’da büyük bir heyecanla başladı. Zorlu parkurlar, strateji dolu oyunlar ve psikolojik savaşlarla geçen sezonun son düzlüğüne girildi. Survivor finalistleri kim elendi, büyük finale kimler kaldı heyecanla takip ediliyor.

SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM ELENDİ? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun yarı final gecesi, 12 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirilen canlı yayınla izleyici karşısına çıktı. Yarı finale kalan yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Batuhan, Adem ve Volkan’ın karşı karşıya geldiği eleme düelloları nefesleri kesti. İlk olarak Batuhan ile Adem parkura çıktı. Mücadeleyi kazanan Batuhan finale yükselirken, ikinci eşleşmede Adem ile Volkan kozlarını paylaştı. 5 sayıya ulaşan ilk yarışmacının kazanacağı zorlu parkurda Adem, üstün bir performans sergileyerek rakibi Volkan'ı 5-1 mağlup etti. Volkan Survivor 2025’e yarı finalde veda eden son isim oldu. İlgili Haber Survivor şampiyonu 2025: Survivor kim elendi, kim kazandı? Survivor yarı finalistler belli oldu! SURVIVOR FİNALE KİMLER KALDI? Yarı finalin ardından Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda büyük finale kalmayı başaran iki yarışmacı netleşti. Dominik’te başlayan uzun soluklu yarışın son düzlüğünde performanslarıyla adlarından sıkça söz ettiren Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı finale kalma başarısını gösterdi. İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde gerçekleşen canlı yayınla belirlenen finalistler, son defa parkura çıkarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Batuhan, ilk düelloda Adem karşısında galip gelerek adını finale yazdıran ilk yarışmacı oldu. Ardından Volkan’la karşılaşan Adem de ikinci finalist unvanını kazandı. 2025 SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun büyük finali 13 Haziran Cuma akşamı gerçekleşecek. Aylardır süren zorlu mücadelelerin ardından finalde karşı karşıya gelecek olan Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı arasından Survivor şampiyonu belirlenecek. İlgili Haber Survivor Finali ne zaman, nerede? 2025 Survivor şampiyonu belli oluyor!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan