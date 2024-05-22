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2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya&#039;nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacak
Uefa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverler tarafından 2025 UEFA Avrupa Ligi finalinin nerede oynanacağı merak ediliyor. Ayrıca turnuvaya Türkiye'den kaç takımın katılacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Avrupa kıtasının en prestijli ikinci futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı.

Futbolseverler tarafından ise şimdiden 2024-2025 sezonunda düzenlenecek olan finalin nerede oynanacağı araştırılıyor. 

2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacak. 

2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacak - 1. Resim

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye ülke sıralamasında 32 bin 100 puan ile 12. sırada yer alıyor.

Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Şimdiye kadar UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan takımlar ise şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus (İtalya), Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Monchengladbach (Almanya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacak - 2. Resim

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Bayern Münih (Almanya), Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova (Rusya), Zenit (Rusya), Napoli (İtalya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), PSV (Hollanda), Manchester United (İngiltere), Ipswich Town (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

2023-2024 sezonunun şampiyonu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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