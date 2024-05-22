2025 UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumunda oynanacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 11:22 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 11:46 - Güncelleme:

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