2026 Ballon d'Or canlı yayın bilgileri! Ballon d'Or ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım başladı. Dünyanın en iyi futbolcularının ödüllendirileceği organizasyon önümüzdeki hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Ballon d'Or ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken 2026 Ballon d'Or canlı yayın bilgileri de açıklandı.

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Futbolseverler, Altın Top ödülünün sahibini öğrenmek için Ballon d'Or ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir sorularının cevaplarını ve aday listesini araştırıyor. Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Rodri gibi yıldızların yer aldığı 30 kişilik erkek futbolcu aday listesi açıklanırken Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adaylar arasında olup olmadığı da merak konusu. İşte, 2026 Ballon d'Or canlı yayın bilgileri ve adaylar...

2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Törene İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapacak. London Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenecek gecenin Londra yerel saatiyle 20.00'de başlaması planlanıyor. 2026 Ballon d'Or Türkiye'de saat 23.00'te başlamış olacak.

2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

2026 BALLON D'OR HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

2026 Ballon d'Or ödül törenini canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal ve internet yayını bilgilerini araştırıyor. Bu sene de Ballon d'Or töreninin Tivibu Spor 1 ekranlarından ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanması planlanıyor.

2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

Jude Bellingham – Real Madrid Pau Cubarsí – Barcelona Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain Luis Díaz – Bayern Münih Bruno Fernandes – Manchester United Gabriel Magalhães – Arsenal Erling Haaland – Manchester City Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain Harry Kane – Bayern Münih Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain Lamine Yamal – Barcelona Sadio Mané – Al-Nassr Marquinhos – Paris Saint-Germain Lautaro Martínez – Inter Kylian Mbappé – Real Madrid Nuno Mendes – Paris Saint-Germain Lionel Messi – Inter Miami João Neves – Paris Saint-Germain Michael Olise – Bayern Münih Willian Pacho – Paris Saint-Germain Julián Quiñones – Al-Qadsiah Declan Rice – Arsenal Rodri – Manchester City / Barcelona Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain William Saliba – Arsenal Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain Dayot Upamecano – Paris Saint-Germain Vinícius Júnior – Real Madrid Vitinha – Paris Saint-Germain

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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