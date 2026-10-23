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2026 Ballon d'Or canlı yayın bilgileri! Ballon d'Or ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

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2026 Ballon d'Or canlı yayın bilgileri! Ballon d'Or ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık ResmiBallon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir

Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım başladı. Dünyanın en iyi futbolcularının ödüllendirileceği organizasyon önümüzdeki hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Ballon d'Or ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken 2026 Ballon d'Or canlı yayın bilgileri de açıklandı.

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Futbolseverler, Altın Top ödülünün sahibini öğrenmek için Ballon d'Or ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir sorularının cevaplarını ve aday listesini araştırıyor. Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Rodri gibi yıldızların yer aldığı 30 kişilik erkek futbolcu aday listesi açıklanırken Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adaylar arasında olup olmadığı da merak konusu. İşte, 2026 Ballon d'Or canlı yayın bilgileri ve adaylar...

2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık Resmi2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Törene İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapacak. London Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenecek gecenin Londra yerel saatiyle 20.00'de başlaması planlanıyor. 2026 Ballon d'Or Türkiye'de saat 23.00'te başlamış olacak.

2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık Resmi2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

2026 BALLON D'OR HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

2026 Ballon d'Or ödül törenini canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal ve internet yayını bilgilerini araştırıyor. Bu sene de Ballon d'Or töreninin Tivibu Spor 1 ekranlarından ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanması planlanıyor.

2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık Resmi2026 Ballon dOr canlı yayın bilgileri! Ballon dOr ne zaman verilecek, hangi kanalda, nerede izlenir?

2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

  1. Jude Bellingham – Real Madrid
  2. Pau Cubarsí – Barcelona
  3. Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid
  4. Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain
  5. Luis Díaz – Bayern Münih
  6. Bruno Fernandes – Manchester United
  7. Gabriel Magalhães – Arsenal
  8. Erling Haaland – Manchester City
  9. Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
  10. Harry Kane – Bayern Münih
  11. Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
  12. Lamine Yamal – Barcelona
  13. Sadio Mané – Al-Nassr
  14. Marquinhos – Paris Saint-Germain
  15. Lautaro Martínez – Inter
  16. Kylian Mbappé – Real Madrid
  17. Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
  18. Lionel Messi – Inter Miami
  19. João Neves – Paris Saint-Germain
  20. Michael Olise – Bayern Münih
  21. Willian Pacho – Paris Saint-Germain
  22. Julián Quiñones – Al-Qadsiah
  23. Declan Rice – Arsenal
  24. Rodri – Manchester City / Barcelona
  25. Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain
  26. William Saliba – Arsenal
  27. Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain
  28. Dayot Upamecano – Paris Saint-Germain
  29. Vinícius Júnior – Real Madrid
  30. Vitinha – Paris Saint-Germain
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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