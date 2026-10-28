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2027 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? ÖSYM duyurdu

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2027 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? ÖSYM duyurdu
Başlık Resmi2027 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? ÖSYM duyurdu

2027 DGS sınav ve başvuru tarihleri, ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların gündeminde. ÖSYM'nin 2027 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte DGS başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

ÖSYM 2027 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin takvimi yayımladı. Takvimde Dikey Geçiş Sınavına ilişkin başvuru süreci, sınav günü, geç başvuru tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih de yer aldı.

2027 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2027 Dikey Geçiş Sınavı, 18 Temmuz 2027 Pazar günü yapılacak. Sınava ilişkin başlama saati, sınav süresi, başvuru şartları ve adayların uyması gereken kurallar ise ÖSYM tarafından daha sonra yayımlanacak 2027 DGS başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacak.DGS sınavından alınan puanlar, adayların mezun oldukları ön lisans alanına göre tercih edebilecekleri lisans programlarına yerleştirme sürecinde kullanılıyor.

2027 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? ÖSYM duyurdu
Başlık Resmi2027 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? ÖSYM duyurdu

2027 DGS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE ALINACAK?

2027 DGS başvuruları 26 Mayıs 2027 tarihinde başlayacak ve 3 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru süresi içinde ÖSYM'nin belirlediği kanallar üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekecek.

Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 15 Haziran 2027 olarak belirlendi. Bu tarihte yapılacak başvurularda ÖSYM'nin geç başvuruya ilişkin özel kuralları uygulanacak.

2027 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 DGS sonuçları 12 Ağustos 2027 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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