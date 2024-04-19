21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu kaynaklı Üsküdar Harem Sahilyolu, Hâkimiyeti milliye, Paşalimanı ve Kuzguncuk çarşı caddeleri trafiğe kapatılacak

21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği hayata geçecek. O gün ise bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği 21 Nisan Pazar günü kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Peki, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? Pazar günü yollar ne zaman açılacak? 21 Nisan 2024 hangi yollar kapalı? İşte detaylar...

21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacak. Peki, BTC TÜRK Boğa Koşusu hangi yollar kapalı? İşte 21 Nisan alternatif güzergahlar...

21 NİSAN 2024 HANGİ YOLLAR KAPALI?

21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapalı olacak.

Bu kapsamda Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

21 NİSAN ALTERNATİF GÜZERGAH DUYURUSU

21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında alternatif güzergahlar ise şöyle açıklandı; Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi...