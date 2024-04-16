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Tiryakiler bilmeli: Sigarayı bırakmak isteyenlerin imdadına koşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tiryakiler bilmeli: Sigarayı bırakmak isteyenlerin imdadına koşuyor

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hipnoz, sigarayı bırakmak isteyenlerin imdadına koşuyor. Hipnozla sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Erdem, bu yöntemin duygusal yemek yeme, kekemelik, cinsel terapi gibi birçok konuda da yarar sağladığını söyledi.

Hipnozlu tedaviyle ilgili konuşan Tokat Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem, yöntemin nasıl uygulandığı konusunda detaylı bilgi aktardı.

SİGARAYI BIRAKTIRIYOR

Kekemelik ve sigara bırakma gibi birçok hastalığın tedavisinde hipnozun büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:
“Psikiyatristler ve klinik doktorları belli sorunların tedavisinde hipnozu kullanıyorlar. Diş hekimleri diş çekiminde korku yaşayanlarda, mide bulantısı yaşayanlarda ve ağrıyla ilgili sorun yaşayanlarda, iğne olamayanlarda, iğne yaptıramayanlarda kullanılıyor ve bu hipnoz etkisiyle ağrı yaşamadan ya da mideleri bulanmadan ya da herhangi bir doktor korkusu olmadan dişlerinin tedavisini yaptırabiliyorlar. Klinik psikologları da yine kendi uzmanlık alanlarındaki konularda çalışıyorlar. Hipnoz, örneğin sigarayı bıraktırma konusunda, duygusal yemek yeme konusunda, kekemelik ve benzeri tüm sorunlarda cinsel terapilerde kullanılabiliyor.”

Tiryakiler bilmeli: Sigarayı bırakmak isteyenlerin imdadına koşuyor - 1. Resim

“İNSANIN İSTEMEDİĞİ ŞEYİ YAPTIRMA İSTEĞİ YOK”

Hipnozun korkulacak bir şey olmadığının altını çizen Erden, “Zaten defalarca gün içerisinde girdiğimiz bir şeyse korkacak bir şey yok. Buradaki ana mantık şu, filmler, diziler ve benzeri yerlerde insanlara şöyle sunuyorlar ya işte hipnoza giriyor ve çıkamıyor. Ya da işte hipnoza giriyor, uyku durumunda, işte bir şeyleri çalınıyor falan filan ya da istemedikleri bir şeyler yaptırıyorlar. Hipnozun herhangi bir şekilde bir insanın istemediği bir şeyi yaptırma gücü yoktur. Yani hipnozu aldım hadi bakalım git şunu öldür, ya da git şunu soy, ya da git şuna zarar ver gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü öyle bir telkinde bireyin bilinci açılır ve kesinlikle o istenmeyen, yani suç teşkil eden ya da kişiye ya da bir başkasına zarar verecek bir davranışı kişi asla gerçekleştirmez. Hipnozu böyle bir etkisi yoktur” dedi.

Tiryakiler bilmeli: Sigarayı bırakmak isteyenlerin imdadına koşuyor - 2. Resim

“İKİ SEANS GELDİM, İSTEDİĞİM DERECEYE ULAŞTIM”

Dikkat dağınıklığı problemi için hipnoz tedavisine başvurduğunu söyleyen Aslı Bozdağlı ise “Benim aslında dikkat dağınıklığım vardı. Ahmet Hoca'yla da zaten tanışıyoruz. Aynı zamanda onun öğrencisiyim. Hipnozla ilgilendiğini yani hipnoz üzerinde çalıştığını öğrendikten sonra yani çok merak ettim aslında. Hani bunun üzerinde bir etkisi var mı? Ya da nasıl işliyor? İki seans geldim. Etkileri aslında gayet istediğim dereceye ulaştım. Yani dikkat dağınıklığım azaldı ve normale göre birazcık daha böyle rahat ve böyle relaks bir şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Seanslarda işte önce hipnoza girme kısmı oluyor. Rahatlamaya yönelik, dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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