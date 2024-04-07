Sigara kaçakçılarına büyük darbe! Milyonlarca makaron kilo kilo tütün ele geçirildi

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelirken, kaçakçılık hız kazandı. Edirne'de sigara kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilo tütün ele geçirildi.

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. En ucuz sigara 54 TL'ye çıkarken en pahalı sigara ise 70 TL'yi buldu. Sigara fiyatlarında yaşanan artış kaçakçılığı da artırdı. Mersin, İzmir, Ankara ve Tekirdağ'da kilolarca kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Yapılan operasyonlara Edirne'de dahil oldu. Edirne'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havsa ilçesinde şüpheli M.G.’ye ait evde arama yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramada 1 milyon 581 bin boş, 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 107 kilogram kıyılmış tütün, 41 bin 500 adet bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.G’nin işlemleri sürüyor.