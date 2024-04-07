Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Sigara kaçakçılarına büyük darbe! Milyonlarca makaron kilo kilo tütün ele geçirildi

Sigara kaçakçılarına büyük darbe! Milyonlarca makaron kilo kilo tütün ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sigara kaçakçılarına büyük darbe! Milyonlarca makaron kilo kilo tütün ele geçirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelirken, kaçakçılık hız kazandı. Edirne'de sigara kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilo tütün ele geçirildi.

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. En ucuz sigara 54 TL'ye çıkarken en pahalı sigara ise 70 TL'yi buldu. Sigara fiyatlarında yaşanan artış kaçakçılığı da artırdı. Mersin, İzmir, Ankara ve Tekirdağ'da kilolarca kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Yapılan operasyonlara Edirne'de dahil oldu. Edirne'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havsa ilçesinde şüpheli M.G.’ye ait evde arama yapıldı.

Sigara kaçakçılarına büyük darbe! Milyonlarca makaron kilo kilo tütün ele geçirildi - 1. Resim

Ekiplerin yaptığı aramada 1 milyon 581 bin boş, 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 107 kilogram kıyılmış tütün, 41 bin 500 adet bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.G’nin işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okan Buruk Süper Kupa öncesi konuştu! 'Kazanmak çok önemli'Zeki Murat Göle'den Süper Kupa açıklaması! Fenerbahçe, Galatasaray maçına çıkacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karısına kurşun yağdırıp "Bu yaştan sonra hapis yatamam" dedi - GündemKarısına kurşun yağdıran adamdan pes dedirten sözlerAvcılar'da film sahnelerini aratmayan olay! Araçtan sarkıp taksiyi kurşun yağmuruna tuttular - GündemFilm sahnelerini aratmayan silahlı saldırı!Türkiye üzerinden 4 ülkeye transit uçuşlarda, 10 ülkeye e-vize zorunluluğu getirildi - GündemTürkiye'den 4 ülkeye uçmak için e-vize şartı getirildiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'araç kiralama' iddialarına yalanlama - GündemBakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına yalanlamaSamsun'da iki kardeş farklı mahallelerden muhtar oldu - GündemBiri doğduğu, biri doyduğu yerden...AK Parti'den Gazze açıklaması: Cumhurbaşkanımız masumların en güçlü destekçisidir - Gündem"Cumhurbaşkanımız Gazzelilerin en güçlü destekçisidir"
Sonraki Haber Yükleniyor...