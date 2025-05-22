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Haberler > Haberler > 22 Mayıs Perşembe 2025 Resmi Gazete atama kararları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı!

22 Mayıs Perşembe 2025 Resmi Gazete atama kararları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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22 Mayıs Perşembe 2025 Resmi Gazete atama kararları neler? Resmi Gazete&#039;de yayımlandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında, yeni yürürlüğe giren kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, çeşitli kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden aşma işlemleri ile yargı alanına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Ayrıca, kamu ihaleleri ve ilanlara dair detaylar da bugünkü sayıda yayımlandı.

22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de; yeni kanunlar, Cumhurbaşkanı ve yargı kararları, atama ve görevlerden alma ile çeşitli kamu ilanları yayımlandı. 

22 Mayıs Perşembe 2025 Resmi Gazete atama kararları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı! - 1. Resim

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1450 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32318] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2025/50, K: 2025/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2022/60965 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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