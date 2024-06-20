22 Şubat 2008'de vizyona giren Recep İvedik filmi İstanbul'un Güngören ilçesi ve Antalya'da çekildi

Şahan Gökbakar'ın oynadığı film, yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi çekti. 7 seriden oluşan film, Recep İvedik ile başlarken televizyon ekranlarında tekrar yayınlanmasıyla beraber nerede çekildi, hangi semtte merak ediliyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan film, ilk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenmişti.

Şahan Gökbakar, Fatma Toptaş ve Tuluğ Çizgen'in başrolünde yer aldığı Recep İvedik filmi, vizyona girdiği ilk günden beri büyük ses getirdi. 2008 senesinde çıkan film günümüzde de izlenmeye devam ederken sahnelerin nerede geçtiği merak konusu oldu. İşte oyuncu kadrosu...

RECEP İVEDİK NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Güngören ilçesi ve Antalya'da gerçekleşirken 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona girdi. 230 kopyayla vizyona giren fim, ilk 3 günde 791.536 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen filmler arasına girmişti. 17 günde ise 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlendi.

OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar, Fatma Toptaş, Tuluğ Çizgen, Lemi Filozof, Hakan Bilgin, Vural Buldu, Volkan Cal, Sevgi Berna Biber, Somer Karvan, İsmail Hakkı Ürün, Hakan Akın, Ertunç Şenkay, Zeynep Aydemir, Mehmet Güler, Yakup Yavru, Batuhan Ergün, Merve Mutlu.

KONUSU

İvedik'in yolda cüzdan bulmasının ardından televizyonda cüzdanın sahibini görmesiyle serüven başlıyor. Sahibinin Antalya'da yaşayan büyük bir iş insanı olduğunu öğrenmesinin ardından Antalya'ya gider. Yolculuk esnasında yaşadıkları ele alınırken cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey'in otelde kal teklifini kabul etmemesiyle beraber çocukluk aşkı Sibel'i görmesi an meselesi olur. Teklifi kabul ederek Sibel'in yanında olmaya çalıştığı komik anlar seyircinin ilgisini çekti.