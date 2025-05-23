23 Mayıs Cuma hutbesi konusu ne? Diyanet tam metni yayınladı

23 Mayıs Cuma hutbesi konusu yayınlandı. Haftalık camilerde okunan cuma hutbesinin konusu cuma namazı öncesinde merak edildi. Cuma hutbesi tam metni Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Mayıs Cuma hutbesinin konusunu 'Sadakat ve Teslimiyetin Nişanesi, Kurban' olarak belirlendi. Bu hafta okunan hutbede Müslümanlara kurban ibadeti ve Allah’a teslimiyetin önemi anlatılacak.

23 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NE?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Mayıs 2025 Cuma hutbesinin konusu 'Sadakat ve Teslimiyetin Nişanesi, Kurban' olarak belirlendi. Kurban Bayramı yaklaşırken bu haftaki hutbede kurban ibadetinin Müslümanları bir araya getirdiği vurgulanacak.

CUMA HUTBESİ 23 MAYIS

SADAKAT VE TESLİMİYETİN NİŞANESİ: KURBAN

Muhterem Müslümanlar!

Bir Kurban Bayramına daha yaklaşıyoruz. İslam’ın şiârı; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin nişanesi olan kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar alınmaya başlandı. Yüce Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramına ulaşmayı hepimize nasip eylesin.

Aziz Müminler!

Kurban; akıllı, buluğ çağına ermiş ve dinen zengin sayılan bir Müslümanın, bayram günlerinde, şartlarını taşıyan hayvanları, Allah rızası için kurban etmesidir. İnsanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olan kurban; Cenâb-ı Hakk’ın, bizlere bahşettiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. O’na duyduğumuz muhabbetin bütün sevgilerin üstünde olduğunun ilanıdır. O’nun rızasını her şeyden üstün tuttuğumuzun göstergesidir. Hâsılı kurban; malımızı, canımızı ve sahip olduğumuz her şeyi Yüce Rabbimizin yolunda seve seve feda edebileceğimizin sembolüdür.

Kıymetli Müslümanlar!

Kurban, bir hayvanı kesmekten ve onun etinden istifade etmekten çok daha derin mana ve hikmetler barındırmaktadır.

Kurban takvadır; Rabbimizin bütün emirlerine gönülden teslim olmaktır. Nefsimizin cimriliğinden, dünyanın geçici heveslerinden, Allah’ın rızasına ulaşmamıza engel olan günahlardan uzak durmaktır. Cenâb-ı Hak, لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَٓاؤُ۬هَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۜ “Kurbanların etleri de, kanları da Allah’a ulaşmaz. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır...” buyurarak bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır.

Kurban vahdettir; renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ümmet-i Muhammed olarak bir araya gelebilmek, sevinçleri ve hüzünleri paylaşmaktır. Merhamet ve muhabbeti evimizden başlayarak sokağımıza, şehrimize ve tüm dünyaya hâkim kılmaya gayret göstermektir.

Kurban duadır; yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin yüzlerinde tebessüm olmaktır. İhtiyaç sahiplerinin hanesine mutluluk ve muhabbet taşımak; sevindirirken sevinmek, paylaşırken huzur bulmaktır.