Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 23 Mayıs Cuma hutbesi konusu ne? Diyanet tam metni yayınladı

23 Mayıs Cuma hutbesi konusu ne? Diyanet tam metni yayınladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
23 Mayıs Cuma hutbesi konusu ne? Diyanet tam metni yayınladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Mayıs Cuma hutbesi konusu yayınlandı. Haftalık camilerde okunan cuma hutbesinin konusu cuma namazı öncesinde merak edildi. Cuma hutbesi tam metni Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Mayıs Cuma hutbesinin konusunu 'Sadakat ve Teslimiyetin Nişanesi, Kurban' olarak belirlendi. Bu hafta okunan hutbede Müslümanlara kurban ibadeti ve Allah’a teslimiyetin önemi anlatılacak.

23 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NE?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Mayıs 2025 Cuma hutbesinin konusu  'Sadakat ve Teslimiyetin Nişanesi, Kurban' olarak belirlendi. Kurban Bayramı yaklaşırken bu haftaki hutbede kurban ibadetinin Müslümanları bir araya getirdiği vurgulanacak.

23 Mayıs Cuma hutbesi konusu ne? Diyanet tam metni yayınladı - 1. Resim

CUMA HUTBESİ 23 MAYIS

SADAKAT VE TESLİMİYETİN NİŞANESİ: KURBAN

Muhterem Müslümanlar!

Bir Kurban Bayramına daha yaklaşıyoruz. İslam’ın şiârı; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin nişanesi olan kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar alınmaya başlandı. Yüce Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramına ulaşmayı hepimize nasip eylesin.

Aziz Müminler!

Kurban; akıllı, buluğ çağına ermiş ve dinen zengin sayılan bir Müslümanın, bayram günlerinde, şartlarını taşıyan hayvanları, Allah rızası için kurban etmesidir. İnsanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olan kurban; Cenâb-ı Hakk’ın, bizlere bahşettiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. O’na duyduğumuz muhabbetin bütün sevgilerin üstünde olduğunun ilanıdır. O’nun rızasını her şeyden üstün tuttuğumuzun göstergesidir. Hâsılı kurban; malımızı, canımızı ve sahip olduğumuz her şeyi Yüce Rabbimizin yolunda seve seve feda edebileceğimizin sembolüdür.

23 Mayıs Cuma hutbesi konusu ne? Diyanet tam metni yayınladı - 2. Resim

Kıymetli Müslümanlar!

Kurban, bir hayvanı kesmekten ve onun etinden istifade etmekten çok daha derin mana ve hikmetler barındırmaktadır.

Kurban takvadır; Rabbimizin bütün emirlerine gönülden teslim olmaktır. Nefsimizin cimriliğinden, dünyanın geçici heveslerinden, Allah’ın rızasına ulaşmamıza engel olan günahlardan uzak durmaktır. Cenâb-ı Hak, لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَٓاؤُ۬هَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۜ “Kurbanların etleri de, kanları da Allah’a ulaşmaz. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır...” buyurarak bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır.

Kurban vahdettir; renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ümmet-i Muhammed olarak bir araya gelebilmek, sevinçleri ve hüzünleri paylaşmaktır. Merhamet ve muhabbeti evimizden başlayarak sokağımıza, şehrimize ve tüm dünyaya hâkim kılmaya gayret göstermektir.

Kurban duadır; yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin yüzlerinde tebessüm olmaktır. İhtiyaç sahiplerinin hanesine mutluluk ve muhabbet taşımak; sevindirirken sevinmek, paylaşırken huzur bulmaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere'de pedofililere yönelik cerrahi hadım yasası geliyor!Bursa'da hareketli anlar! Polis baltalı saldırganı havaya ateş açarak etkisiz hale getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor! - HaberlerKurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor!Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2025 bayram tatili sayacı - HaberlerKurban Bayramına kaç gün kaldı? 2025 bayram tatili sayacıOGM 3477 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları için gözler ogm.gov.tr adresinde! - HaberlerOGM 3477 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları için gözler ogm.gov.tr adresinde!Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri - HaberlerCuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleriİzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - Haberlerİzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?Son depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? - HaberlerSon depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Sonraki Haber Yükleniyor...