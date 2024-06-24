24 Haziran günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 19 puanla Başak oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında heyecan devam ediyor. Kayınvalide ve gelinlerin yarıştığı gündüz kuşağı yarışmasında her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. En yüksek puanı alarak bugün kimin kazandığı ise belli oldu. İşte puan durumu...

Nursel Ergin'in sunduğu program hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinlere verilen tarifler, kurallara uygun şekilde yapılırken kayınvalideler tabakları puanlıyor. En fazla puanı toplayan ise günün birinci olan ismi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI 24 HAZİRAN?

Bugün yayınlanan bölümde kazanan Başak oldu. 19 puan ile birinci olan gelin Başak olurken Zeynep 13 puanla ikinci oldu. Bugün Damla 9 puan alırken, Kıymet 6 ile günü tamamladı.

Bugün yarışmacılar patlıcan kebabı yaptı. Kayınvalideler ise isimlerin yazmadığı tabakları tadarak puanlama yaptı. En yüksek puanı ise Başak aldı.

Kıymet -2 ceza alırken Zeynep ve Kıymet'in 3 çeyrek altını var. Başak ve Damla'nın 2 çeyrek altını olurken bugünden sonra Başak, 3 altına ulaştı.