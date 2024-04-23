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Haberler > Haberler > 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorinin litresine 1 lira 40 kuruş indirim gelecek

25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorinin litresine 1 lira 40 kuruş indirim gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorinin litresine 1 lira 40 kuruş indirim gelecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güncel akaryakıt fiyatları 23 Nisan 2024 Salı günü sorgulanıyor. Benzin ve motorine indirim beklentileri arttı. Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, soruları hız kazandı. Peki, 23 Nisan akaryakıt kaç para? Benzin ve motorine indirim mi geldi? İşte tüm merak edilenler...

Yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakında takip ediyor. En güncel benzin fiyatlarını, LPG fiyatlarını ve motorin fiyatlarını araç sürücüleri sorguluyor. Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 1 litre mazot fiyatı ne kadar? İstanbul'da mazot benzin litresi kaç para? Güncel 2024 benzin, motorin, LPG fiyatları haberimizde…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkileyemeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı 87,13 dolardan işlem görüyor. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Akaryakıtta 25 Nisan'da tabela değişecek.

25 Nisan Perşembe günün motorine indirim bekleniyor. Motorinin litresine 1 lira 40 kuruş indirim gelecek.

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyatlarda değişiklik olmayacak.

25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorinin litresine 1 lira 40 kuruş indirim gelecek - 1. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 43,62 TL

Motorin: 42.20 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 43,09 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44.71 TL

Motorin fiyatı: 43.34 TL

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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