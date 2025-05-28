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27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları! Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonucu açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları! Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonucu açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Mayıs 2025 Salı günü yayınlanan programlar arasında reyting birincisi belli oldu. Dün akşam Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı gibi popüler dizilerin yeni bölümü ekrana geldi.

27 Mayıs 2025 reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar da açıklığa kavuşuyor.

Reyting listelerine bakara dizi, yarışma, haber bülteni ve gündüz kuşağı programları gibi farklı içerik türlerinin performansları konusunda da bilgi sahibi olunabilir.

27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları! Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonucu açıklandı - 1. Resim

REYTİNG SONUÇLARI 27 MAYIS 2025

27 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Buna göre, Total'da Esra Erol programı birinci sırada yer alırken Kral Kaybederse ikinci, Müge Anlı Tatlı Sert ise listede kendine üçüncü sırada yer buldu.

AB Reyting sıralamasında ise birinci sırada Kral Kaybederse ikinci sırada Bahar ve üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı oldu.

Dünün AB ve Total sıralaması şu şekildedir;

27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları! Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonucu açıklandı - 2. Resim

27 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Esra Erol'da – ATV

Kral Kaybederse – STAR TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Survivor – TV8

Bir Gece Masalı – ATV

Bahar – SHOW TV

Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

ATV Ana Haber – ATV

Recep İvedik 7 (T.S) – NOW

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları! Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonucu açıklandı - 3. Resim

27 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

Kral Kaybederse – STAR TV

Bahar – SHOW TV

Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Survivor – TV8

Esra Erol'da – ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Kanal D Ana Haber – KANAL D

ATV Ana Haber – ATV

Kral Kaybederse (Özet) – STAR TV

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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