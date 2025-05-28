Bugün televizyonda neler var? 28 Mayıs 2025 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1, TV8 yayın akışı...

Bugün televizyonda izlemek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1, TV8 gibi kanallarda hangi programların olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde evde vakit geçirmek isteyenler televizyon karşısına geçip favori dizilerini açıyor. İşte 28 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışının güncel olarak paylaşılması, izleyicilerin ne izleyeceklerine kolayca karar vermelerine imkan tanıyan ve bir nevi rehber görevi götürür

Kanal D, TV8, ATV ve Now TV gibi popüler kanallarda hangi programların hangi saatlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. Bugün televizyonda hangi programların olduğunu araştıran izleyiciler, bu yayın akışı sayesinde aradıkları cevabı hızlı bir şekilde bulabiliyorlar. İşte 28 Mayıs TV yayın akışıyla ilgili tüm detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:55 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Gökdelen"

22:05 UEFA Konferans Ligi Final Karşılaşması "Real Betis-Chelsea"

00:50 Yabancı Sinema "Gökdelen"

02:50 Seksenler

03:30 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kirli Oyun

02:00 Bahar

04:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Babaların Günahı

04:30 Sefirin Kızı

05:30 Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

00:15 Çift Kişilik Oda

02:30 Adım Farah

04:00 Elkızı

06:00 Karagül