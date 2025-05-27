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27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Mayıs 2025 TV ekranlarında birçok yapım izleyicileriyle bir araya geldi. Bugün gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler geniş kitleye hitap ediyor. Kanal D'de Eşref Rüya, NOW'da Atatürk, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek.

27 Mayıs Salı akşamı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV gibi popüler kanalların yayın listelerini paylaştı.  Bugün hangi dizi ve filmler var? İşte ATV güncel yayın akışı...

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? - 1. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı – 33. Bölüm

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? - 3. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah (Canlı)

10:00 Bahar (Tekrar)

12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Bahar (Yeni Bölüm)

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? - 4. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken (Canlı)

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın (Tekrar)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? - 5. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış (Canlı)

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 Atatürk (Film)

23:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? - 6. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Gel Konuşalım (Canlı)

10:55 Survivor Panorama (Canlı)

12:30 İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? - 7. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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