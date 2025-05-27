27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var?
27 Mayıs 2025 TV ekranlarında birçok yapım izleyicileriyle bir araya geldi. Bugün gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler geniş kitleye hitap ediyor. Kanal D'de Eşref Rüya, NOW'da Atatürk, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek.
27 Mayıs Salı akşamı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV gibi popüler kanalların yayın listelerini paylaştı. Bugün hangi dizi ve filmler var? İşte ATV güncel yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı – 33. Bölüm
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Eşref Rüya (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah (Canlı)
10:00 Bahar (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Bahar (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken (Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın (Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış (Canlı)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Atatürk (Film)
23:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Gel Konuşalım (Canlı)
10:55 Survivor Panorama (Canlı)
12:30 İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı