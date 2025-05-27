27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 09:51 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 09:51 - Güncelleme:

27 Mayıs 2025 TV ekranlarında birçok yapım izleyicileriyle bir araya geldi. Bugün gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler geniş kitleye hitap ediyor. Kanal D'de Eşref Rüya, NOW'da Atatürk, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek.

27 Mayıs Salı akşamı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV gibi popüler kanalların yayın listelerini paylaştı. Bugün hangi dizi ve filmler var? İşte ATV güncel yayın akışı... ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı – 33. Bölüm KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri (Tekrar) 09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm) 11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar) 13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:45 Arka Sokaklar (Tekrar) 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Eşref Rüya (Tekrar) SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah (Canlı) 10:00 Bahar (Tekrar) 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm) 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı) 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Bahar (Yeni Bölüm) STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Güne Başlarken (Canlı) 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı) 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın (Tekrar) 19:00 Star Haber (Canlı) 20:00 Kral Kaybederse (Tekrar) NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış (Canlı) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı) 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12:30 Yasak Elma 13:45 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20:00 Atatürk (Film) 23:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm) 08:30 Gel Konuşalım (Canlı) 10:55 Survivor Panorama (Canlı) 12:30 İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm) 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm) 20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm) TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler 06:45 Hangimiz Sevmedik 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Teşkilat 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı İlgili Haber Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 26 Mayıs 2025 TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin