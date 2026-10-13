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28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil durumu

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28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil durumu
Başlık Resmi28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil durumu

28 Ekim tatil durumu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. “28 Ekim yarım gün mü?”, “28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi?” ve “29 Ekim’de okullar ile iş yerleri tatil mi?” soruları ekim ayının ikinci yarısına girilmesiyle gündeme geldi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim 2026 Çarşamba gününün çalışma ve eğitim düzeni merak konusu oldu. Öğrenciler okul saatlerini, çalışanlar ise mesai durumunu araştırırken gözler 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim Perşembe günü için geçerli resmi tatil uygulamasına çevrildi.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın tatil süresi 28 Ekim günü saat 13.00’te başlayarak 29 Ekim günü boyunca devam ediyor. Bu nedenle 28 Ekim sabahı normal çalışma düzeni sürerken öğleden sonrası resmi tatil kapsamında bulunuyor.

29 Ekim 2026 Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil uygulanacak. Buna göre 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim’in tamamı birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek. Okullar ve kamu kurumları da bu resmi tatil düzenine göre çalışmalarını sürdürecek.

28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil durumu
Başlık Resmi28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil durumu

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 yarım gün olarak uygulanacak. Sabah saatlerinde çalışma ve eğitim devam edecek ve saat 13.00’ten sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. Böylece öğrenciler ve çalışanlar açısından 28 Ekim’in yalnızca öğleden sonraki bölümü resmi tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise tam gün resmi tatil olduğundan okullar ve kamu kurumları kapalı olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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