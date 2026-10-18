29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları tatil takvimini araştırmaya başladı. Bu yıl 28 Ekim Çarşamba gününe denk gelirken Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Perşembe günü kutlanacak. Bayram öncesinde ''28 Ekim öğleden sonra tatil mi, 30 Ekim Cuma 29 Ekim'le birleşecek mi?'' soruları ise gündemde.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. 28 Ekim öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü merak edilirken bu sene Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim 30 Ekim Cuma ile birleşecek mi, Cumhuriyet Bayramı 4,5 gün mü olacak araştırılmaya başlandı.

28 Ekim öğleden sonra tatil mi, 30 Ekim Cuma 29 Ekim'le birleşecek mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım gün resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Sabah saatlerinde kamu kurumlarında ve iş yerlerinde çalışma düzeni genel olarak devam edecek. Öğleden sonra ise resmi tatil kapsamında mesai yapılmayacak.

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil olacak. 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamı birleştirildiğinde toplam 1,5 günlük tatil yapılacak.

28 Ekim öğleden sonra tatil mi, 30 Ekim Cuma 29 Ekim'le birleşecek mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

30 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL OLACAK MI, 29 EKİM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 2026 yılında perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Mevcut takvime göre 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olacak. Ancak 30 Ekim Cuma gününün de tatil edilmesi için ayrıca idari izin kararı alınması gerekiyor.

28 Ekim öğleden sonra tatil mi, 30 Ekim Cuma 29 Ekim'le birleşecek mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

Henüz cuma gününün tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmazken, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece kamu kurumlarında normal çalışma düzeninin devam etmesi bekleniyor. Okullarda da 30 Ekim Cuma günü eğitimin sürmesi öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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