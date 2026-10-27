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28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?

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28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?
Başlık Resmi28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamu kurumları ve özel işletmelerin çalışma düzeni vatandaşların gündeminde. Resmi tatil hazırlıkları sürerken sağlık ocağına gitmek, reçete yazdırmak, ilaç almak, noter işlemlerini tamamlamak veya kargo bekleyenler ''28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren resmî tatil uygulamasına geçilecek. Peki, 28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?

28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?
Başlık Resmi28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), sabah saatlerinde hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim saat 13.00'te başlaması nedeniyle öğleden sonra sağlık hizmetleri verilmeyecek. Aile hekimine muayene olmak, reçete yazdırmak veya sağlık işlemlerini tamamlamak isteyenlerin sabah saatlerini tercih etmesi gerekiyor. 29 Ekim Perşembe günü ise sağlık ocakları resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?
Başlık Resmi28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?

28 EKİM ECZANELER YARIM GÜN MÜ, AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü eczaneler saat 13.00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. İlaç almak isteyen vatandaşların işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlayabilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da ilaç ihtiyacı nöbetçi eczaneler aracılığıyla karşılanabilecek.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?
Başlık Resmi28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü noterliklerde yarım gün çalışma düzeninin uygulanması bekleniyor. Noterlerin saat 13.00'e kadar hizmet vermesi, öğleden sonra ise rutin işlemlere ara verilmesi öngörülüyor. Vekaletname, imza tasdiki ve diğer noterlik işlemlerini yaptıracak vatandaşların başvurularını sabah saatlerinde tamamlamaları gerekiyor. 29 Ekim Perşembe günü ise resmi tatil nedeniyle noterler kapalı olacak.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?
Başlık Resmi28 Ekim sağlık ocakları açık mı, eczaneler, noterler, kargolar yarım gün mü çalışacak?

28 EKİM KARGOLAR YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

28 Ekim Çarşamba günü kargo şirketlerinin çalışma saatleri firmalara göre değişiklik gösterebilecek. Bazı firmaların sabah saatlerinde hizmet vermesi, öğleden sonra ise şube ve dağıtım faaliyetlerini sınırlandırması bekleniyor.

Gönderi yapmak veya teslimat almak isteyenlerin ilgili kargo firmasının güncel çalışma programını kontrol etmesi gerekiyor. 29 Ekim'de ise resmi tatil nedeniyle kargo hizmetlerinde aksamalar yaşanabilir.

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