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28 Mayıs’ta final yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
28 Mayıs’ta final yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor
Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam, Final, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan dizide final tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı merak edilirken neden final yapıyor sorusu seyircilerin araştırdıkları arasında yer aldı. Final tarihi ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler...

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da finale kısa süre kala ne zaman yapacağı araştırıldı. İzleyicilerin yakından takip ettiği dizide sona yaklaşılıyor...

Dizi, 28 Mayıs'ta 68. bölümü ile ekranlara veda edecek. ATV ekranlarının Ateş Kuşları ve Aldatmak dizisi gibi Ben Bu Cihana Sığmazam da sona eriyor.

28 Mayıs’ta final yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor - 1. Resim

 

Bilindik ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, abisinin intikamını alır. Ailesinin güvenliği için öldü olarak gösterilirken yurtdışında yapılan operasyonda yaralanmasının ardından doktor Firuze ile tanışır. Kendisine yeni bir hayat kurmasını konu olarak ele alan dizi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edildi.

28 Mayıs’ta final yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor - 2. Resim

Salı günleri 20.00'da yayınlanan dizide yer alan isimler şöyle:

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu Eren Vu,rdem, Aslı Sevi, Kerem Kupacı, Işıl Yücesoy, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman, Batuhan Sezer Değer Alp, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Burcu Binici, Ömer Kurt, Mert Kırlak, Tanıl Yöntem, Doruk Öztürk, Osman Albayrak, Melisa Duru Ünal, Aylar Melayeva, Hanbey Oğuzhan Çoban ve Ahmet Yıldırım.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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