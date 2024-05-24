28 Mayıs’ta final yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu!

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu!

56 kilo verip damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi

56 kilo verip damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu evlendi

ATV ekranlarında yayınlanan dizide final tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı merak edilirken neden final yapıyor sorusu seyircilerin araştırdıkları arasında yer aldı. Final tarihi ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler...

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da finale kısa süre kala ne zaman yapacağı araştırıldı. İzleyicilerin yakından takip ettiği dizide sona yaklaşılıyor...

Dizi, 28 Mayıs'ta 68. bölümü ile ekranlara veda edecek. ATV ekranlarının Ateş Kuşları ve Aldatmak dizisi gibi Ben Bu Cihana Sığmazam da sona eriyor.

Bilindik ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, abisinin intikamını alır. Ailesinin güvenliği için öldü olarak gösterilirken yurtdışında yapılan operasyonda yaralanmasının ardından doktor Firuze ile tanışır. Kendisine yeni bir hayat kurmasını konu olarak ele alan dizi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edildi.

Salı günleri 20.00'da yayınlanan dizide yer alan isimler şöyle:

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu Eren Vu,rdem, Aslı Sevi, Kerem Kupacı, Işıl Yücesoy, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman, Batuhan Sezer Değer Alp, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Burcu Binici, Ömer Kurt, Mert Kırlak, Tanıl Yöntem, Doruk Öztürk, Osman Albayrak, Melisa Duru Ünal, Aylar Melayeva, Hanbey Oğuzhan Çoban ve Ahmet Yıldırım.