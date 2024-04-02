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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde 13 milyon 174 bin 393 seçmen oy kullanmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde 13 milyon 174 bin 393 seçmen oy kullanmadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimde Türkiye belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti. Seçime katılım oranı geçmiş seçimlere oranlar düşük kaldı. Sebebi sıkça tartışılsa da kaç kişinin sandığı gitmediği merak konusu oldu. Yerel seçimde kaç kişi oy kullanmadı, sorusu en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Yerel seçimde kaç kişi oy kullanmadı? 31 Mart yerel seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre illerin ve ilçelerin 5 yıllık belediye başkanları da belli oldu. Seçim katılım oranının geçmiş seçimlere oranla az olması dikkat çekti.

SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANMADI 2024?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde ise seçmen sayısı 4 milyon 343 bin 191 artarak 61 milyon 430 bin 934'e yükseldi. 48 milyon 256 bin 541 seçmenin oy kullandığı seçimlerde 13 milyon 174 bin 393 seçmen sandığa gitmedi. Kullanılan oylarda 46 milyon 46 bin 499'ü geçerli sayılırken, 2 milyon 210 bin 42 oy ise geçersiz olarak tutanaklara geçildi.

Böylelikle son 20 yıldaki yerel seçimlerde, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sandığa gitmeyen seçmenin en çok olduğu seçim oldu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde 13 milyon 174 bin 393 seçmen oy kullanmadı - 1. Resim

GEÇMİŞ SEÇİMLERDE SEÇİME KATILIM NASILDI?

2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminde ise Türkiye'deki kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 601 bin 748 kişi artarak 52 milyon 608 bin 398 milyona yükseldi. 5 milyon 683 bin 521 seçmenin sandığa gitmediği seçimlerde 46 milyon 924 bin 877 oy kullanıldı. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 89,15 olarak kayıtlara geçti.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde seçmen sayısı 4 milyon 479 bin 345 kişi artarak 57 milyon 87 bin 743 yükseldi. 48 milyon 271 bin 511 seçmenin sandığa gittiği seçimlerde 8 milyon 816 bin 232 seçmen sandığa gitmedi. Seçimlere katılım ise 84,67 oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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