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360 sürekli işçi alımı başvuru! Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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360 sürekli işçi alımı başvuru! Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 288 engelli ve 72 eski hükümlü statüsünde toplam 360 sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR 360 sürekli işçi alımı başvuru ve Aile Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri merak ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak için İ360 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Temizlik görevlisi pozisyonları için engelli ve eski hükümlü/TMY statüsündeki adaylara yönelik personel alımı detayları merak ediliyor. 

360 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 360 sürekli işçi alımı başvuru Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılıyor.

Adayların, İŞKUR’a kayıtlı olmaları ve iş arama statülerini aktif hale getirmeleri ve  e-Devlet entegrasyonuyla giriş yaparak ilan detaylarını inceleyip başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine ve tek bir iş yerine başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacak.

360 sürekli işçi alımı başvuru! Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 1. Resim

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alımı başvuru süreci, 10 Haziran 2025’te başladı ve 16 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

360 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 360 sürekli işçi alımı, temizlik görevlisi kadrolarına yönelik açıldı. 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) statüsündeki adaylar için ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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